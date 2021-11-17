Qua rà soát, địa phương có gần 19.000 đối tượng được đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ, ngoài ra có nhiều người ngoài danh sách cũng được nhận hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên. Theo lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, đoàn từ thiện không thông qua UBMTTQVN tỉnh cũng như không giao tiền cho đơn vị, UBMTTQVN tỉnh này chỉ hỗ trợ kết nối về địa phương.

Liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại Quảng Trị , theo Dân Trí, sáng ngày 17/11, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh này cho biết, UBMTTQVN tỉnh đã làm việc với 2 địa phương được hỗ trợ gồm huyện Triệu Phong và Hải Lăng.

Vừa qua, UBMTTQVN huyện Hải Lăng tiến hành làm việc, nắm thông tin về quá trình hoạt động từ thiện, cứu trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện. Báo cáo của UBMTTQVN huyện Hải Lăng cho biết, số lượng người dân được hỗ trợ trong danh sách ban đầu là 17.808 hộ. Về tiêu chí hỗ trợ, lúc đầu, lập danh sách hỗ trợ hộ bị ngập lụt trên 1 m (cấp phát đợt 1), sau khi có sự thống nhất với đoàn Thủy Tiên huyện chỉ đạo lập danh sách tất cả các hộ bị ngập lụt trên địa bàn (trừ xã Hải An, Hải Khê).

Cụ thể, vị lãnh đạo này cho biết, bên cạnh những người có tên trong danh sách, khi làm từ thiện, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thấy hộ nào khó khăn sẽ hỗ trợ, có hộ từ 1-5 triệu đồng, thậm chí có hộ được nhận nhiều hơn. Thủy Tiên phát quà hỗ trợ cho người dân nhưng không ký nhận nên khó xác định số tiền đã chi. Sau đợt mưa lũ năm 2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho hơn 17.800 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai.

"Trong báo cáo, ngoài những người được tặng quà có tên trong danh sách, có nhiều người không nằm trong danh sách được nhận quà do xã nắm cũng được đưa vào, nhưng khó chính xác được" - ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng thông tin với Dân Trí.

Những hộ được nhận hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên theo danh sách của xã Hải Hưng - Ảnh: Dân Trí

Theo UBMTTQVN huyện Hải Lăng, trong quá trình từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên không có đơn vị giám sát việc phát tiền của đoàn, người dân không ký nhận hỗ trợ, cũng như không thực hiện kiểm đếm số tiền hỗ trợ khi bắt đầu và kết thúc, không lập biên bản kết thúc cứu trợ...

Như Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, ngày 6/10, ông Đào Mạnh Hùng - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - khẳng định văn bản có tên ông xác nhận việc ca sĩ Thủy Tiên có trao tiền hỗ trợ cho người dân tại Quảng Trị sau đợt bão lũ cuối năm 2020 lưu truyền trên mạng xã hội là có thật.

Văn bản này có nội dung xác nhận đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trực tiếp cho gần 20.048 hộ dân ở hai huyện Hải Lăng, Triệu Phong để khắc phục thiên tai. Tổng số tiền khoảng 33,4 tỉ đồng.

Giải thích lý do có những con số "khoảng" trong văn bản, ông Hùng giải thích là do số hộ và số tiền mà đoàn từ thiện của nữ ca sĩ này đã trao cho người dân ở đây chưa có con số chính xác.

Ở đợt trao đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 10-2020, đoàn trực tiếp liên hệ với các xã ở huyện Hải Lăng chứ không thông qua Ủy ban Mặt trận - Ban cứu trợ. Đợt này đoàn ca sĩ Thủy Tiên chỉ trao quà tại 4 xã rồi rời khỏi địa bàn.

Sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp liên hệ và mời đoàn trở lại hỗ trợ tỉnh Quảng Trị. Ở đợt 2 và đợt 3 diễn ra vào đầu tháng 11-2020, đoàn tiếp tục hỗ trợ tại 14 xã của huyện Hải Lăng và 6 xã của huyện Triệu Phong. Tổng số hộ trong danh sách đăng ký là 17.787 hộ.

Tuy nhiên, tại các điểm trao quà, có rất nhiều hộ dân không có trong danh sách cũng đến và được đoàn hỗ trợ. "Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh không thể tổng hợp chính xác lượng tiền mà chỉ xác nhận ở mức khoảng 33,4 tỉ đồng", ông Hùng nói.

Giải thích việc sử dụng hình thức văn bản xác nhận không theo quy chuẩn thông thường, ông Hùng nói đoàn cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên không thông qua Ban cứu trợ các cấp để thực hiện việc cứu trợ của mình theo quy định của nghị định 64/2008/NĐ-CP, mà chọn cách hỗ trợ trực tiếp người dân.

Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc chỉ làm chức năng hỗ trợ đoàn thực hiện công việc.

Vì vậy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị không sử dụng mẫu văn bản của Ủy ban Mặt trận mà sử dụng mẫu văn bản theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 78/2014/TT-BTT của Bộ Tài chính để thực hiện theo yêu cầu của đoàn.