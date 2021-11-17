Phía Phi Nhung lên tiếng nói rõ 5 điều trong ồn ào 'gài bẫy' Ngọc Sơn, 'xin' CĐM: 'Đừng gieo thêm bất cứ nỗi đau nào cho người trong cuộc nữa!'

Hậu trường 17/11/2021 20:25

Sau vụ việc nam danh ca Ngọc Sơn đề nghị tặng 500 triệu cho các con nuôi Phi Nhung nhưng bị từ chối, ê-kíp của cố ca sĩ đã lên tiếng nói rõ 5 điều khiến nhiều người chú ý.

Vào ngày 14/11, lễ chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung đã được diễn ra với sự tham gia của người thân và đông đảo đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Có mặt tại buổi lễ, danh ca Ngọc Sơn đã đại diện một công ty đề nghị trao tặng 500 triệu cho 22 người con nuôi của Phi Nhung. Tuy nhiên, sư cô Thích Nữ Minh Viên (chủ trì chùa Pháp Lạc) - người cùng Phi Nhung chăm sóc các con nuôi đã từ chối.

"Với sư cô và các con, khoản tiền này thực sự rất lớn. Sư cô xin chân thành cảm ơn tấm lòng đó. Nhưng trong lúc này, sư cô dồn hết tâm trí để cùng các con lo cho buổi lễ chung thất. Sư cô chân thành cảm ơn nhưng sư cô xin không nhận số tiền đó. Bây giờ sư cô muốn các con cũng như mọi người nhất tâm cầu nguyện cho lễ chung thất của Phi Nhung được viên mãn" - sư cô chia sẻ.

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Ngọc Sơn trong lễ chung thất Phi Nhung - Ảnh: Internet

Sự việc trên ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong khi nhiều người chỉ trích Ngọc Sơn "làm màu", thiếu tế nhị khi chọn sai thời điểm trao tiền thì cũng có một bộ phận khán giả cho rằng ê-kíp của Phi Nhung đang cố tình "gài bẫy" để làm "Anh 3"  bẽ mặt.

Trước tình hình trên, mới đây, một cộng sự thân thiết của Phi Nhung đã có bài viết khiến nhiều người chú ý. Với tư cách là "người trong cuộc", anh hy vọng cộng đồng mạng "hãy suy xét thật kỹ, đừng mang sự việc đi quá xa, hoặc làm những người đã mệt mỏi như chúng tôi lại càng khổ tâm thêm".

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Bài viết của ê-kíp Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong "list" 5 điều nói rõ cách nhìn của mình về sự việc, người này cho biết rất quý trọng Ngọc Sơn và cũng khẳng định: "Anh 3 (cách gọi thân thiết dành cho Ngọc Sơn) đã trao đổi việc gửi tài trợ, tặng quà nhưng thật sự chúng tôi hoàn toàn không dám ý kiến, mà phải để người quyết định cuối cùng là người đang giữ trọng trách thay thế và song hành cùng Phi Nhung để chăm lo các bé là sư cô".

Ngoài ra, người này cũng mong khán giả đừng trách Ngọc Sơn "tội nghiệp" mà cũng đừng chỉ trích ê-kíp vì "càng thêm oan". Hiện tại, "chúng tôi không muốn có bất cứ 1 điều bất hòa không vui nào xảy ra".

Được biết, trước đó, danh ca Ngọc Sơn cũng đã công khai tin nhắn với quản lý của Phi Nhung về việc tặng tiền cho các con nuôi. Tuy nhiên, quản lý của cố ca sĩ cho biết gia đình vẫn lo được cho  các bé và hy vọng sau 49 ngày, nam ca sĩ có thể đến gặp sư cô để biết rõ hơn.

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Tin nhắn giữa Ngọc Sơn và quản lý Phi Nhung -  Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, Ngọc Sơn cũng có thái độ thẳng thắn khi cho hay: "Tất cả là hiểu lầm nhau hết. Anh Ngọc Sơn và ê-kíp Phi Nhung đi diễn với nhau mấy chục năm nay, đặc biệt các em bên ê-kíp thương anh ba Ngọc Sơn lắm. Cho nên nói một lần cuối rằng những ai vào đây bình luận xúc phạm bên ê-kíp Phi Nhung quá mức, anh Ba sẽ xóa và chặn luôn nhé, xin lỗi trước những dấu yêu của tôi ơi! Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta vẫn là anh em một nhà nhé đừng xúc phạm bất cứ một ai!".

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Từ khóa:   Ngọc Sơn bị gày bẫy ê-kíp Phi Nhung con nuôi Phi Nhung

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