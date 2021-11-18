Quang Lê nói chuyện cưới xin với 'người tình tin đồn', tiết lộ: 'Hà Thanh Xuân hứa rằng, nếu tôi giảm 10 kg thì sẽ đồng ý cưới tôi'?

Mới đây, trong một video, Quang Lê đã đề cập đến vấn đề cưới xin với nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân khiến không ít khán giả bất ngờ.

Mới đây, ca sĩ Hà Thanh Xuân đã đăng tải đoạn clip đi cùng ca sĩ Quang Lê tại Las Vegas. Theo đó, hai nghệ sĩ cùng nhau đi mua sắm và chuẩn bị đồ cho đêm diễn. Tại đây, nam ca sĩ gây bất ngờ khi ẩn ý nhắc đến chuyện cưới xin với Hà Thanh Xuân. Đàng chú ý, trong lúc mua sắm, nam ca sĩ Quang Lê bất ngờ nhắc tới chuyện giảm cân và cưới Hà Thanh Xuân. Quang Lê và Hà Thanh Xuân mua sắm ở Las Vegas - Ảnh: chụp màn hình "Dù chiếc áo này chật nhưng tôi vẫn quyết định mua để có động lực giảm cân. Tôi sẽ nhịn đói 3 tháng để giảm cân rồi mặc vừa chiếc áo này. Hà Thanh Xuân hứa rằng, nếu tôi giảm 10 kg thì sẽ đồng ý cưới tôi" - Quang Lê nói.

Lời nói này của nam ca sĩ khiến không chỉ Hà Thanh Xuân và khán giả cũng "sốc" vì trí nhớ của nam đồng nghiệp. Tuy nhiên, cô cũng trêu đùa Quang Lê khi nhắc nhở anh chàng nên giảm ca nhanh vì cô không thể đợi được thời gian 3 năm. Nữ ca sĩ bất ngờ với lời đồng nghiệp nhắc lại chuyện cưới xin - Ảnh: chụp màn hình "Anh Quang Lê bảo cưới tôi mà chẳng cho tôi gì. Nãy giờ anh Quang Lê mua tặng tôi có 3 món đồ trong khi anh ấy mua cho bản thân những 30 món" - Hà Thanh Xuân tiếp tục nói khi thanh toán tiền mua sắm.

Có thể thấy, dù đây chỉ là lời nói đùa giữa hai nghệ sĩ nhưng vẫn khiến fan của hai bên bất ngờ. Thời gian qua, cả Quang Lê và Hà Thanh Xuân liên tục bị đồn thổi có mối quan hệ trên mức tình bạn. Tuy không lên tiếng đính chính nhưng những cử chỉ của Quang Lê và Hà Thanh Xuân luôn khiến dân tình ghen tỵ vì quá tình cảm. Nói thông tin "chuyện cưới xin" của hai người, trước đó, trả lời Thanh Niên, Quang Lê từng cho biết: "Cái này mọi người phải hỏi tội người quản lý trang YouTube của tôi. Tự nhiên quản lý đi quay câu chuyện tôi và Hà Thanh Xuân đi chơi, đăng lên YouTube rồi đặt tiêu đề: "Vợ sắp cưới của Quang Lê". Lúc đó tôi không biết gì, như kiểu từ trên trời rớt xuống". Quang Lê và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Thanh Niên Về phía mình, Hà Thanh Xuân tỏ ra thoải mái: "Điều tôi vui là khán giả không chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho anh Quang Lê mà còn cho Hà Thanh Xuân nữa. Tôi nghĩ điều đó cũng tốt mà". Tiếp lời, Quang Lê khẳng định: "Nhưng tôi phải xác nhận một điều luôn. Hà Thanh Xuân có thể yêu tôi trên sân khấu, còn tôi có thể yêu Hà Thanh Xuân ở ngoài đời". Chia sẻ này khiến nữ ca sĩ hải ngoại bối rối và nói thêm rằng cô xem Quang Lê như tri kỷ của mình.

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