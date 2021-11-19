Trang Trần 'rơi nước mắt' vì hành động hiếu thảo của con trai nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường tiếp tục bị 'réo gọi' gay gắt

Đính kèm đoạn clip, Trang Trần bộc bạch:"Tự dưng 2 hàng nước mắt cứ rơi khi nhìn những hình ảnh này, con ngoan lắm Phạm Đức Hiếu, mẹ Nhung chắc sẽ đang mỉm cười vì từng ngày thấy con mình càng khôn lớn và bảo bọc các em. Cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn, sau này phụ giúp chăm lo các em con nhé! Thương con nhiều lắm!".

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã chia sẻ lại đoạn clip về Phạm Đức Hiếu - một trong số các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung - trong lễ chung thất của mẹ nuôi được diễn ra vào ngày 15/11. Trong đoạn clip, Đức Hiếu liên tục cúi người, thậm chí quỳ bái khán giả tại buổi lễ.

Theo đó, cựu người mẫu cảm động trước sự lễ phép và lòng hiếu thảo của Đức Hiếu. Cô cũng mong con trai nuôi Phi Nhung sẽ cố gắng học tập, ngoan ngoãn và sau này phụ giúp chăm lo cho các em.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả cũng không khỏi x.úc động trước hành động thể hiện sự hiếu kính của Đức Hiếu dành cho những khán giả yêu quý mẹ nuôi Phi Nhung. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cũng không quên "réo gọi" Hồ Văn Cường vì những ồn ào trước đó và sự vắng mặt trong các buổi cúng thất của Phi Nhung kể từ khi dọn ra riêng.

Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pháp luật và Bạn đọc, Đức Hiếu là một trong những người con có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt của Phi Nhung. Được biết cậu bé thuộc thế hệ 10x này mồ côi cha sớm, mẹ ruột bị mắc bệnh tâm thần nên cậu từng bị bỏ rơi ở một bãi biển lúc còn nhỏ tuổi. Để chống chọi với tuổi thơ không may mắn, Đức Hiếu phải đi lang thang, ai cho đi ăn đó.

Trong một chuyến thiện nguyện, Phi Nhung và một sư cô đã gặp được cậu bé và quyết định đưa về chăm sóc. Có thời gian, Đức Hiếu được sinh sống và tu tại chùa. Đến độ tuổi khôn lớn, cậu bé được đi học và sống gần giọng ca "Bông điên điển".

Phi Nhung và con nuôi Đức Hiếu - Ảnh: Internet

Theo bật mí trước đây của Phi Nhung, con trai nuôi của cô ngoan ngoãn, hiếu thảo nhưng từng khá nhút nhát, ngại tiếp xúc với những ai không quen biết và đám đông. Nhờ tình yêu thương và bảo ban của mọi người trong gia đình cô, Đức Hiếu dần cởi mở, vui vẻ hơn. Khi Phi Nhung vướng ồn ào với Hồ Văn Cường. Đức Hiếu cũng từng lên tiếng bênh vực mẹ.

HồVăn Cường và Quỳnh Trang đều là con nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

Về phía Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang - con gái nuôi Phi Nhung - trả lời trong một buôi phỏng vấn mới đây với Công lý và Xã Hội đã cho biết: "Trước khi đi, Cường có nhờ em là: 'Bây giờ em không cùng nhà với mọi người, mỗi lần chị qua nhà thì giúp em thắp cho mẹ cây nhang'. Em cảm nhận được sự đau buồn của Cường trong lời nói và em nghĩ đó là lòng tôn trọng của Cường dành cho mẹ. Mỗi lần em qua, em vẫn giúp Cường thắp nhang và Cường cũng cảm kích điều đó".

Ngoài ra, Quỳnh Trang cũng nói thêm rằng đến bây giờ, hai chị em đến bây giờ vẫn tâm sự với nhau và "Cường vẫn nói Cường rất thương mẹ".