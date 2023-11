Tịnh Thất Bồng Lai nêu rõ nguyên tắc không cho mẹ đến thăm con trong 10 năm đầu, luật sư tiết lộ điều khiến nhiều người bất ngờ

Vừa qua, đại diện Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vụ trụ) đã có những via sẻ về việc những nguyên tắc khi nhận nuôi trẻ mồ côi tại đây. Theo đó, người này cho biết, khi người mẹ đồng ý cho con tại Thiền am, họ sẽ phải đảm bảo nguyên tắc không đến thăm con trong vòng 10 năm đầu, không được xưng hô là mẹ hay gọi bé là con. Bởi "vì đã đồng ý đem cho, bé đã trong hoàn cảnh khác, ở với người mẹ khác".

Đại diện Tịnh Thất chia se về nguyên tắc nhận con nuôi tại đây - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã lên tiếng.