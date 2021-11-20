Sao Việt tiết lộ kỷ niệm tuổi học trò nhân ngày 20/11: Cao Thái Hà làm thầy cô mệt mỏi, Băng Di trốn học đi chơi, Lợi Trần chia sẻ xúc động

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các sao Việt đã trải lòng các về kỷ niệm tuổi cắp sách đến trường và có những nhắn gửi xúc động đến thầy cô giáo cũ.

Nhân ngày tri ân thầy cố giáo Việt Nam 20/11, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có dịp chia sẻ lại những kỷ niệm thời cắp cắp sách đến trường của mình. Tâm sự với SAOStar, diễn viên Cao Thái Hà cho biết: "Kỷ niệm của tôi hơi "giang hồ" một xíu, hồi lúc cấp 2 tôi thuộc dạng "cá biệt" của lớp. Tuy được vào lớp chọn, học rất giỏi nhưng cũng rất quậy. Không biết sao hồi nhỏ lại tăng động như vậy, một học sinh có học lực giỏi nhưng hạnh kiểm yếu. Tôi đã làm cho thầy cô rất mệt mỏi.

Sau này khi trở thành diễn viên và trở lại thăm trường, cô chủ nhiệm bất ngờ vì không bao giờ nghĩ một Cao Thái Hà chuyên đánh lộn lúc còn đi học lại trở thành diễn viên". Diễn viên Cao Thái Hà - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nữ diễn viên "Bán chồng" cũng bộc bạch về thầy chủ nhiệm năm cấp 2 - người đối với cô là "giáo viên đáng kính nhất". Theo Cao Thái Hà, thấy rất hiền, lúc nhỏ gia đình cô rất khó khăn nên thầy đặc biệt ưu ái, không chỉ quan tâm đến việc học mà thầy còn quan tâm đến hoàn cảnh riêng. Đáp lại sự yêu thương đó, nữ diễn viên đã cố gắng học thật giỏi.

Nhân dịp 20/11, xin chúc cho tất cả quý thầy cô sức khỏe và luôn có "trái tim" với nghề, bởi công việc này đào tạo ra những thế hệ tương lai cho đất nước". Bên cạnh Cao Thái Hà, một nữ nghệ sĩ cũng có quá khứ "lẫy lừng" không kém đó chính là Băng Di khi trốn học cùng bạn bè đi chơi và bị thầy cô phát hiện. Kết quả, lần đó, nữ ca sĩ bị bị kiểm điểm trước toàn trường. Ca sĩ Băng Di - Ảnh : Internet Ngoài ra, diễn viên Lợi Trần cũng đã có những chia sẻ cảm động nhân ngày Nhà giáo Việt Nam về người thầy đã dạy anh những cú đấm boxing đầu đời. "Sau gần 20 năm, thầy không còn hoạt động ở lĩnh vực võ thuật nữa, nhưng tôi luôn nhớ về thầy vì "Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha".Nhân dịp 20/11, tôi muốn gửi đến thầy lời cảm ơn tận đáy lòng, từ cả trái tim. Thầy đã cho tôi được "cháy" trên những nắm đấm đầu đời, vực dậy tinh thần chiến binh trong con người tôi" - Lợi Trần tâm sự. Diễn viên Lợi Trần - Ảnh: Internet "Thấp bất ca" Lợi Trần còn bày tỏ, với anh "có những mối quan hệ mình không ở gần nhưng luôn nghĩ về nhau". Anh muốn nói với thầy rằng 20 năm qua bản thân chưa bao giờ bỏ cuộc và vẫn nuôi ước mơ đó. Lợi Trần sẽ làm cho thầy hãnh diện vì từng dạy một người học trò như mình.

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