Con gái để lộ dấu vết 'LẠ' với bạn trai trên cơ thể, phản ứng của 'cô Xuyến' Hoàng Yến khiến nhiều người bất ngờ

Theo Yến My, sự việc xảy ra vào khoảng thời gian cô đang học cấp 3, tâm lý còn nhiều bất ổn. Yến My và bạn trai đã cùng làm một chuyện để chứng minh sự người lớn của mình chính là "hickey" (thuật ngữ để chỉ những vết đỏ trên da thường thấy khi cặp đôi âu yếm nhau một cách táo bạo để đánh dấu chủ quyền của bản thân).

Mới đây, trên mạng xã hội, Yến My - con gái lớn của diễn viên Đào Hoàng Yến (thủ vai " cô Xuyến " trong phim "Về nhà đi con") đã có một đoạn clip về đề tài "lời nối dối tệ nhất" đồng thời chia sẻ một câu chuyện trong quá khứ của mình và mẹ.

Khi về nhà, Yến My đã mua sẵn miếng dán che giấu "vết tích" và chuẩn bị sẵn một câu chuyện về một vụ ẩu đả với một bạn nữ thế nhưng vẫn bị mẹ phát hiện.

"Đến khi về nhà, My nhanh trí mua một miếng dán để dán lên cổ và chuẩn bị một câu chuyện có đầu có đuôi về một vụ ẩu đả với một bạn nữ khác. Mẹ My ngồi nghe, thái độ rất chăm chú, thế à, ừ thôi lên phòng học đi.

Lên đến phòng My thở phào, ồ may quá, không sao rồi, thoát rồi. Vào buổi tối hôm ấy thì mẹ My lên phòng bất ngờ, làm cho mình không kịp chuẩn bị tâm lý và hỏi: "Thằng nào làm". Hỏi trực diện luôn, mình không có một tâm lý phòng vệ chuẩn bị gì trước luôn. Thế là mình biết vừa nói dối với một người đã biết sự thật rồi và không thể nào phủ nhận nó, nên ngồi kể cho mẹ sự thật.

My cảm nhận lúc ấy mẹ rất là lo, với người lớn để hickey thì phải làm chuyện 18+ nhưng mẹ đâu có biết bọn trẻ con muốn làm người lớn nên không cần có chuyện 18+ cũng đã hickey rồi" - Yến My chia sẻ.

Rất may, cuối cùng Yến My cũng được mẹ tin tưởng. Sau chuyện này, cô không bao giờ nói dối mẹ nữa. Cuối cùng, con gái Hoàng Yến gửi lời cảm ơn tới mẹ: "Rất cảm ơn mẹ, vì mẹ là một người mẹ rất tâm lý, rất hiện đại".

Yến My được nhiều người chú ý nhờ sự xinh đẹp và tài giỏi - - Ảnh: Internet

Được biết, thời gian trước, nữ diễn viên Hoàng Yến khiến nhiều người chú ý khi bị người chồng thứ 4 đánh vỡ mũi tại quán ăn của một người bạn. Cả hai sau đó đã liên tục lên tiếng tố cáo, chỉ trích nhau trên mạng xã hội. Con gái Yến My khi ấy đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ vượt qua "sóng gió".

Diễn viên Hoàng Yến và con gái trả lời phỏng vấn khi vụ ồn ào hành hung xảy ra - Ảnh: Internet

Về Yến My, từng tham gia hoạt động nghệ thuật, cô gái sinh năm 1993 được nhiều người chú ý nhờ sự xinh đẹp và tài giỏi. Hiện tại, Yến My là trưởng phòng PR cho một công ty chuyên giáo dục thái độ sống cho thanh thiếu niên. Cô thường lên mạng chia sẻ những câu chuyện của chính bản thân mình để truyền cảm hứng sống tới các bạn trẻ.