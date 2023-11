Thêm một nam ca sĩ bị 'gọi tên' trước nghi vấn khuất tất 186 triệu tiền từ thiện, người trong cuộc chính thức lên tiếng

Nói về lý do số tiền "tồn quỹ" bị chậm, nam ca sĩ trình bày do tình hình dịch bệnh bùng phát. Tuy số tiền chưa được sử dụng nhưng "chi tiết thu chi của các chương trình luôn minh bạch, phần "Tồn quỹ" được công bố rõ ràng đến từng con số".

Nguyên văn bài viết của Nguyễn Trần Trung Quân

Nhân một buổi chiều nhận được nhiều tin nhắn với nội dung rằng cá nhân Quân và số tiền tồn quỹ “Tự tâm chia sẻ từ tâm” có vẻ như đang bị một số cư dân mạng mổ xẻ đâu đó, Quân cũng chỉ cười nhẹ vì cho rằng việc đó chắc chắn không liên quan đến mình. Tuy nhiên Quân vẫn lên tiếng chia sẻ một chút để tránh câu chuyện đi xa quá, thành tin đồn rằng Quân “im lặng vì sai nên không phản bác được”, gây tổn thương cho những người luôn đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện do quỹ phát động trong những năm qua.

Quỹ từ thiện “Tự tâm chia sẻ từ tâm” không hề mới, quỹ được thành lập với mục đích quyên góp tiền, tài sản từ những nhà hảo tâm để giúp đỡ những người đồng bào gặp rủi ro hoặc khó khăn trong cuộc sống. Thông qua sự sẻ chia đó, Quân mong muốn góp phần truyền cảm hứng về tinh thần dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết của đồng bào mình và thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam. Để làm được như vậy, Quân luôn chủ động minh bạch trong các hoạt động từ thiện vì Quân nghĩ đó là cách tôn trọng và có trách nhiệm với từng đồng tiền quyên góp của các nhà hảo tâm để từ đó có được sự tin tưởng của những người ủng hộ mình.

Trên thực tế, khi tổ chức hoạt động thiện nguyện, Quân rất tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc công khai minh bạch. Cụ thể là Quân luôn phối hợp với các địa phương có người dân cần được giúp đỡ, được chính quyền đồng hành hỗ trợ trong việc chuyển các suất quà tới tận tay người nhận với danh sách rõ ràng… Sau khi chương trình kết thúc, Quân đều cập nhật tên, địa chỉ và số tiền quyên góp của các tổ chức, cá nhân; công khai mọi khoản chi tiêu. Trong năm 2021, báo cáo thu - chi 6 tháng đầu năm của quỹ “Tự tâm chia sẻ từ tâm” đã được Quân đăng tải chi tiết, báo cáo 6 tháng cuối năm sẽ được đăng vào đầu tháng 1 năm 2022. Nếu ai theo dõi sẽ biết “Tự tâm chia sẻ từ tâm” thực hiện rất nhiều chương trình nên luôn có một số tiền được gọi là “Tồn quỹ” – số tiền này luôn sẵn sàng khi cần sử dụng trong trường hợp có hoạt động thiện nguyện cấp thiết mà không cần kêu gọi ủng hộ gấp.

Trong báo cáo thu - chi 6 tháng đầu năm 2021, số tiền “Tồn quỹ” là 186,870,645 đồng. Trong báo cáo, Quân có xin phép các quý mạnh thường quân và các nhà hảo tâm để trong 6 tháng cuối năm, Quân sẽ dùng toàn bộ số tiền tồn quỹ còn lại và tiếp tục mở thêm đợt quyên góp mới cho chiến dịch xây các điểm trường tại vùng cao để trẻ em có nơi học tập, hỗ trợ lâu dài cho công cuộc giáo dục tại những địa bàn khó khăn thuộc các tỉnh miền núi. Dự định đó, nếu vì tình hình dịch bệnh mà bị chậm lại, Quân cũng tin chắc các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ sẽ vẫn hoan hỉ, vì điểm quan trọng nhất là chi tiết thu chi của các chương trình luôn minh bạch, phần “Tồn quỹ” được công bố rõ ràng đến từng con số.

Nếu ai đó nghi vấn về sự minh bạch trong các hoạt động của “Tự tâm chia sẻ từ tâm” thì có thể do các bạn chưa từng theo dõi một quá trình thực hiện chương trình thiện nguyện nào do quỹ phát động nên hoàn toàn không hiểu vấn đề. Còn đối với Quân, Quân cho rằng việc đòi hỏi sự minh bạch trong hoạt động từ thiện là chính đáng và cần thiết. Về nguyên tắc, người tham gia các chương trình từ thiện có quyền yêu cầu giải ngân số tiền họ đã ủng hộ, và người nhận tiền quyên góp phải có trách nhiệm giải trình, cho dù số tiền lớn hay nhỏ thì Quân xem việc công khai tài chính là rất cần thiết. Trong trường hợp không tham gia đóng góp cho các hoạt động của “Tự tâm chia sẻ từ tâm” nhưng chỉ cần cá nhân nào đó có chứng cứ về việc lừa đảo trong quá trình quyên góp và chi tiêu cho các hoạt động thiện nguyện thì hoàn toàn có quyền gửi đơn thư tố giác cho cơ quan điều tra. Các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ vào cuộc kịp thời.

Link chi tiết báo cáo thu chi 6 tháng đầu năm của quỹ "Tự Tâm chia sẻ từ tâm" Quân đã đăng vào ngày 19.06.2021, hôm nay Quân sẽ đăng lại dưới cmt cho những ai quan tâm và muốn xem ạ.