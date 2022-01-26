Bị 'chất vấn' về thái độ im lặng trước ồn ào nhận giải của Minh Béo, siêu mẫu Hà Anh đáp trả thế nào?

Hậu trường 26/01/2022 21:57

Năm 2017, lúc Minh Béo vừa công khai nói lời xin lỗi sau khi phạm tội ở Mỹ, siêu mẫu Hà Anh đã vô cùng gay gắt khi thẳng thừng lên tiếng chỉ trích đàn anh. Tuy nhiên, trước lùm xùm nhận giải của Minh Béo gần đây, thái độ của siêu mẫu khiến nhiều người lạ lẫm.

Vừa qua, thông tin Minh Béo nhận giải Huy Chương Bạc ở Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam khiến không chỉ khán giả và cả giới nghệ sĩ được dịp xôn xao. Giữa những bàn tán không ngớt của cư dân mạng. siêu mẫu Hà Anh bất ngờ bị gọi tên "chất vấn" về sự việc.

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Minh Béo nhận giải Huy Chương Bạc ở Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh đã đăng tải một bài viết chia sẻ về cân nặng của mình trước và sau sinh. Chuyện tưởng như chẳng có gì thì một netizen bất ngờ để lại bình luận khá dài hỏi về lý do nữ siêu mẫu im lặng trước sự việc của Minh Béo. Bởi lẽ, trước đó, khi những ồn ào của nam nghệ sĩ này nổ ra, "chị đã thể hiện quan điểm rất dứt khoát về việc tẩy chay Minh Béo". Thậm chí, người này còn đặt ra 3 giả thiết với hàm ý có phần mỉa mai Hà Anh.

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Bài viết dưới phần bình luận và lời đáp trả của Hà Anh - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước câu hỏi này, Hà Anh chọn việc không trả lời thắc mắc mà đáp trả rằng: "Khi nào em 'lên tiếng' trên trang của bản thân thì hẵng nên 'thắc mắc' nhé! Even then! Chọc phá đủ rồi, hôm nay chị cho em ra ngoài nhé! Bye".

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Siêu mẫu Hà Anh - Ảnh: Internet

Được biết, sự việc này liên quan đến phát ngôn của Hà Anh năm 2017. Thời điểm ấy, lúc Minh Béo vừa công khai nói lời xin lỗi sau khi phạm tội ấu dâm ở Mỹ, siêu mẫu lên tiếng cho rằng việc nam nghệ sĩ liên tục đổ lỗi cho người khác đã "vô hình chung chứng minh rõ thêm cho thái độ 'hết thuốc chữa' và không có liêm sỉ của anh ta". Cô còn khẳng định "Tôi không bao giờ tha thứ cho anh ta (hay bất kể những tội phạm có hành vi tương tự), dù tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là "khán giả" của anh ta!".

Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh Minh Béo Minh béo nhận giải thưởng

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