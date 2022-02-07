Nghi vấn chồng Thắm bebe 'hợp tác' với vợ cũ Hoàng Anh vạch trần việc ngoại tình, động thái sau đó khiến nhiều người 'lú lẫn'

Hậu trường 07/02/2022 15:55

Mới đây, Kevin Nguyễn chồng Thắm bebe đã có động thái mới trên trang cá nhân liên quan đến vợ của "tình địch" khiến nhiều người chú ý.

Suốt thời gian qua, những ồn ào về mối quan hệ của diễn viên Hoàng Anh và Thắm bebe vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Kevin Nguyễn chồng Thắm bebe - đã đăng tải trên trang cá nhân bài viết về các con. Anh cho biết sẽ lên tiếng trong một ngày gần đây sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho các con mình.

"Nhờ Facebook lưu lại để cho các con biết cha đã hy sinh hết tất cả những gì có thể vì các con. Thương lắm, Kevin sẽ lên tiếng trong một ngày gần nhất có thể, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các cháu" - nguyên văn bài viết của chồng Thắm bebe.

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Chồng Thắm bebe tag tên Quỳnh Như vào bài viết nhưng đã bị xóa sau đó - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, anh đã tag thẳng tên Quỳnh Như - vợ cũ của diễn viên Hoàng Anh vào bài viết. Nhiều netizen lập tức đồn đoán rằng có hay không việc anh đang "hợp tác" với vợ cũ của nam diễn viên chống lặi Thắm bebe và Hoàng Anh. Thế nhưng, không để dư luận bất ngờ quá lâu, Kevin Nguyễn đã cho "bay màu" bài viết như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Được biết, trước đó, ngày 6/2, Thắm bebe livestream nói rõ bê bối hôn nhân với ông xã Kevin thời gian qua. Cô phủ nhận việc quản lý tài khoản Facebook của chồng để "tẩy trắng" và tố ngược ông xã giả dối, đê hèn, bắt cá nhiều tay, khiến cô không thể chịu đựng khiến ai cũng sốc nặng.

"Sở dĩ tôi chưa ra khỏi nhà và chưa đâm đơn ly hôn là vì tôi quá thương con. Thời gian qua, tôi đã cho anh ấy cơ hội rồi, nhưng anh không biết trân trọng nên bây giờ tôi sẽ là người làm đơn ly hôn. Những năm qua tôi đã chịu quá nhiều khổ rồi. Tôi sẽ không cho anh ta cơ hội nữa, tôi muốn sống cho bản thân" - Thắm Bebe cho biết.

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Thắm bebe livestream tố chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến lùm xùm "dài hơi" của 4 người, vào ngày 8/12/2021, Kevin Nguyễn lên tiếng tố vợ mình là Thắm bebe ngoại tình với Hoàng Anh. Anh cho biết vợ là người lăng nhăng, lấy tiền của mình để nuôi Hoàng Anh, thậm chí còn qua lại với trai tây để lo cho nhân tình. Anh cho biết đang làm thủ tục ly hôn. Bên cạnh đó, Kevin Nguyễn cũng lên tiếng chỉ trích Hoàng Anh, tuyên bố có bằng chứng đầy đủ và sẽ bóc trần lớp mặt nạ của tình địch.

Sự việc càng trở nên gây cấn khi Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh - cho rằng lời nói của Kevin Nguyễn là bằng chứng chứng minh nghi ngờ của mình về việc chồng ngoại tình với đồng nghiệp là đúng sự thật.

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Vợ chồng Hoàng Anh (trái) và vợ chổng Thăm bebe (phải) khiến dư luận 'rối não" về mối quan hệ nhập nhằng - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Thắm bebe thừa nhận có tình cảm với Hoàng Anh, tuyên bố sẽ ly hôn nhưng vì chồng đã ngoại tình từ lâu, nhân cách tồi tệ. Còn Hoàng Anh, anh bác bỏ việc Thắm Bebe moi tiền chồng nuôi mình. Mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết là vì thấu hiểu hoàn cảnh nên quan tâm cảm xúc nhau.

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Bải viết đính chính của chồng Thắm bebe - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết được cho là chồng Thắm bebe lên tiếng xin lỗi vợ sau loạt ồn ào, thừa nhận bản thân đã sai vì làm gia đình tan nát và mong mọi chuyện dừng lại. Nhưng đến ngày 27/1, anh này khẳng định bị hack Facebook, bài viết trên không phải anh viết.

Hiện, sự việc đang khiến dư luận xôn xao.

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Từ khóa:   Hoàng Anh và Thắm Bebe vợ cũ Hoàng Anh chồng Thắm bebe

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