Thông tin lễ đưa tang cố nghệ sĩ Hoàng Lan

Thi hài của bà được di chuyển đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và an táng vào sáng cùng ngày. Tro cốt của nghệ sĩ Hoàng Lan sẽ được an vị tại chùa Nghệ sĩ.

Theo Zing News, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - cho biết vào 6h30 ngày 6/2, lễ động quan của nghệ sĩ Hoàng Lan diễn ra tại chùa Nghệ sĩ (quận Gò Vấp, TP.HCM). Khoảng 5 người trong đó có cháu trai ruột từ Bình Phước có mặt tại lễ đưa tang. Lễ đưa tang diễn ra trong thời gian ngắn, không có nghi thức đọc điếu văn.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm tâm nguyện cuối đời của đàn chị là dùng số tiền được mạnh thường quân ủng hộ để lo liệu lễ tang. Số còn lại gửi tặng các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

"Hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan đơn chiếc, không có anh em, họ hàng nên lễ tang của bà do một số người bạn thân đứng ra lo liệu. Cháu trai ruột của nghệ sĩ thông qua báo chí, biết thông tin nghệ sĩ Hoàng Lan mất, đã từ Bình Phước lên đội tang. Những người thân còn lại của chị, chúng tôi không liên lạc được" - nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Trước đó, theo VietNamNet, chị Lê Thị Thắm- người chăm sóc trực tiếp Hoàng Lan cho hay nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM. Được biết, sức khỏe của Hoàng Lan đã suy kiệt vào những ngày qua. Bà thường mệt, khó thở và đau nhức người. Sáng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), sau khi dùng bữa bà than khó tiêu và nằm nghỉ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nữ nghệ sĩ đã qua đời.

"Chị Lan mất đột ngột khiến tôi và mọi người bất ngờ. Chỉ vài tiếng trước chị ấy vẫn còn nói chuyện thều thào vài câu. Đời chị ấy quá khổ, ra đi theo cách này cũng là giải thoát..." - chị Thắm cho biết.

Nghệ sĩ Hoàng Lan - Ảnh: Internet

NS Hoàng Lan đổ bệnh từ năm 2011, sau khi đóng xong phim "Cổng mặt trời". Chứng suy thận khiến bà mệt mỏi, hai chân bắt đầu đứng không vững. Năm 2016, bà mắc thêm chứng bệnh Parkinson, cột sống, giãn tĩnh mạch,... Những biến chứng từ căn bệnh khiến mắt phải bà bị hỏng và phải nằm một chỗ suốt nhiều năm qua.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, trước đó, vào tháng 10/2021, NS Phương Dung đã trực tiếp đến thăm và xót xa nói: "Tay chân chị Hoàng Lan co quắp không duỗi ra được nằm 1 chỗ mọi việc sinh hoạt cá nhân có người thân giúp đỡ". Trong suốt thời gian cố nghệ sĩ Hoàng Lan chữa bệnh, nhiều sao Việt đã vận động khán giả và tự đóng góp để hỗ trợ vật chất giúp nữ nghệ sĩ vượt qua khó khăn.