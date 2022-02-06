Mới đây, trên kênh Youtube của nhóm Ngũ Long Du Lý đã đăng tải đoạn clip các nghệ sĩ gồm Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười đến viếng đám tang đàn chị tại chùa Nghệ Sĩ.

Theo VietNamNet, chị Lê Thị Thắm - người em kết nghĩa cũng là người chăm sóc trực tiếp Hoàng Lan cho hay nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM. Được biết, sức khỏe của Hoàng Lan đã suy kiệt vào những ngày qua. Bà thường mệt, khó thở và đau nhức người. Sáng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), sau khi dùng bữa bà than khó tiêu và nằm nghỉ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nữ nghệ sĩ đã qua đời.

Cũng trong đoạn clip này, khi trò chuyện với các nghệ sĩ, em họ Hoàng Lan đã giải thích các khoản chi tiêu trong đám tang.

Được biết, vì nghệ sĩ Hoàng Lan không có người thân đứng ra lo liệu đám tang, lại ra đi đột ngột đúng ngày Tết nên ít người tới viếng. Đám tang vô cùng vắng lặng. Khi Phi Phụng và Phương Dung, Thụy Mười tới, cả đám tang chỉ có vài người thân, bà Lê Thị Thắm túc trực và một số Youtuber đến quay clip đăng lên mạng xã hội.

"Đám tang chị Hoàng Lan được tôi thuê trọn gói với giá chỉ có 26 triệu. Ban đầu là 28 triệu nhưng họ bớt cho 2 triệu. Tôi liên hệ với chùa thì nhận được giá cúng thất cho chị Hoàng Lan là 500 ngàn một tuần, cúng tất cả 7 thất cho đủ 49 ngày rồi cúng 100 ngày nữa là xong.

Về phần tro cốt của chị Hoàng Lan, nếu gia đình khó khăn hoặc không ai nhận thì họ cho để lại chùa miễn phí hoặc bớt tiền cho. Tôi thì không dám xin, nhưng người ta cũng bảo không lấy tiền để tro cốt trong chùa. Tuy nhiên, khi chùa cúng sao thì họ sẽ báo để người nhà đóng góp. Tôi tính là trả hết mọi chi phí một lần luôn, các lần sau chỉ việc vào cúng thôi.

Kể cả tiền đặt tro cốt người ta bảo miễn phí nhưng tôi vẫn trả vì tôi sợ nếu không trả thì mỗi năm họ lại kêu ra cúng thì không biết phải làm sao" - người em họ này cho biết.

Em họ Hoàng Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, người em họ này cũng chia sẻ về nguyện vọng của cố nghệ sĩ lúc cuối đời. Theo đó, số tiền còn lại sau đám tang Hoàng Lan sẽ được gửi lại cho các nghệ sĩ nghèo, già yếu. Ngoài ra, các thiết bị y tế bà dùng khi còn sống cũng sẽ được trả lại hay gửi cho người cần.

"Tôi và chị Thắm đã bàn với nhau rằng sẽ ngồi lại thống kê toàn bộ các loại tiền lo đám tang ra giấy rồi đưa cho chị Phi Phụng xem.

Tôi phải làm vậy vì toàn bộ tiền lo đám tang này vốn là tiền chị Phi Phụng quyên góp từ anh chị em nghệ sĩ cho chị Hoàng Lan chứ không phải tiền của chúng tôi. Sau khi lo liệu xong đám tang, còn lại bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ gửi lại cho các nghệ sĩ nghèo, già yếu, bệnh tật. Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của chị Hoàng Lan dặn chúng tôi trước khi mất.

Trong nhà chị Hoàng Lan ở vẫn còn những thiết bị y tế, chúng tôi cũng đem trả lại hết cho người ta hoặc gửi cho người cần. Ai cho đồ gì chúng tôi cũng gửi trả lại" - người em họ tiếp tục chia sẻ.

Em họ Hoàng Lan tâm sự cùng các nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, chị Thắm - người đã ở bên chăm sóc Hoàng Lan những ngày cuối đời - cũng cho biết cố nghệ sĩ ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn. Trước khi mất, bà cũng không tâm sự gì vì "không biết sẻ ra đi".

"Chị Hoàng Lan ra đi như vậy là thanh thản rồi vì chị ấy qua đời rất nhẹ nhàng. Tối hôm đó, chị ấy ăn xong, nằm nói chuyện mấy câu rồi cứ thế đi, không đau đớn, quằn quại, giãy giụa gì. Trước khi mất, chị ấy cũng không tâm sự gì cả vì không biết sẽ ra đi.

Hôm 28 Tết, tôi ngồi nói chuyện với chị Hoàng Lan thì thấy chị ấy vẫn tỉnh táo lắm, nói chuyện lâu, không hề có dấu hiệu sẽ ra đi. Chỉ có điều, gần đây chân chị Hoàng Lan teo lại nhỏ bằng chai nước suối. Chị Hoàng Lan đi như vậy cũng mừng vì chị ấy phải chịu đựng bệnh tật quá nhiều năm, đau đớn các kiểu rồi" - chị Thắm tâm sự.

Được biết, NS Hoàng Lan sinh năm 1959 tại một tỉnh miền Tây Nam bộ. Bà trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu, Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì - po, má mì, chủ quán cơm tù... trong chương trình "Trong nhà ngoài phố" những năm 2000. Ngoài ra, nữ NS từng ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn trong các phim: "Cô thư ký xinh đẹp", "Cổng mặt trời", "Sóng gió cuộc đời"...