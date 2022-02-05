Nghệ sĩ Hoàng Lan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM. Theo người chăm sóc trực tiếp cho nữ nghệ sĩ, sáng mùng 4 Tết, sau khi dùng bữa bà than khó tiêu và nằm nghỉ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Hoàng Lan đã qua đời.

Theo VietNamNet, chị Lê Thị Thắm- người chăm sóc trực tiếp Hoàng Lan cho hay nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM. Được biết, sức khỏe của Hoàng Lan đã suy kiệt vào những ngày qua. Bà thường mệt, khó thở và đau nhức người. Sáng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), sau khi dùng bữa bà than khó tiêu và nằm nghỉ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nữ nghệ sĩ đã qua đời. "Chị Lan mất đột ngột khiến tôi và mọi người bất ngờ. Chỉ vài tiếng trước chị ấy vẫn còn nói chuyện thều thào vài câu. Đời chị ấy quá khổ, ra đi theo cách này cũng là giải thoát..." - chị Thắm cho biết.

Nghệ sĩ Hoàng Lan - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Phi Phụng cho biết chị và một số người bạn hiện cố gắng thu xếp cho tang lễ của Hoàng Lan. Do nữ nghệ sĩ từ lâu mất liên lạc với gia đình nên các thủ tục báo tử và mai táng cũng ít nhiều gặp trở ngại. "Chúng tôi đang liên hệ với người nhà Hoàng Lan. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đưa linh cữu em lên Chùa Nghệ sĩ ở quận Gò Vấp để tổ chức lễ tang. Sinh thời Lan sống cô quạnh, tôi mong khi ra đi em thấy an ủi phần nào vì tình thương của khán giả và anh chị em đồng nghiệp" - chị chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Lan lúc sinh thời - Ảnh: VietNamNet Theo Người Lao Động, chị Thắm chia sẻ thêm: "Bệnh tình trở nặng, cộng thêm chi phí điều trị cạn kiệt, chị Hoàng Lan rơi vào cảnh bế tắc. Hôm nay chị ấy đã ra đi, xem như giải thoát sự đau đớn đối với chị". NS Hoàng Lan đổ bệnh từ năm 2011, sau khi đóng xong phim "Cổng mặt trời". Chứng suy thận khiến bà mệt mỏi, hai chân bắt đầu đứng không vững. Năm 2016, bà mắc thêm chứng bệnh Parkinson, cột sống, giãn tĩnh mạch,... Những biến chứng từ căn bệnh khiến mắt phải bà bị hỏng và phải nằm một chỗ suốt nhiều năm qua. Theo Pháp luật và Bạn đọc, trước đó, vào tháng 10/2021, NS Phương Dung đã trực tiếp đến thăm và xót xa nói: "Tay chân chị Hoàng Lan co quắp không duỗi ra được nằm 1 chỗ mọi việc sinh hoạt cá nhân có người thân giúp đỡ". Trong suốt thời gian cố nghệ sĩ Hoàng Lan chữa bệnh, nhiều sao Việt đã vận động khán giả và tự đóng góp để hỗ trợ vật chất giúp nữ nghệ sĩ vượt qua khó khăn. Nữ nghệ sĩ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và cộng đồng - Ảnh: Người Lao Động Được biết, NS Hoàng Lan sinh năm 1959 tại một tỉnh miền Tây Nam bộ. Bà trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu, Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì - po, má mì, chủ quán cơm tù... trong chương trình "Trong nhà ngoài phố" những năm 2000. Ngoài ra, nữ NS từng ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn trong các phim: "Cô thư ký xinh đẹp", "Cổng mặt trời", "Sóng gió cuộc đời"...

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