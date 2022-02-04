Nữ CEO đại gia vừa tuyên bố đi Đà Lạt xem Đàm Vĩnh Hưng hát, Trang Trần lập tức đòi đi gặp “chị đại”

Dù không liên quan đến vụ việc giữa Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO đại gia, thế nhưng Trang Trần vẫn liên tục lên tiếng "cà khịa", thậm chí là tuyên bố sẽ lên thẳng Đà Lạt để gặp "chị đại".

Những ngày đầu năm, MXH lại tiếp tục xôn xao trước vụ việc giữa Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO đại gia. Theo đó, nữ đại gia bất ngờ tuyên bố sẽ "ghé thăm" và ủng hộ những đêm diễn của Đàm Vĩnh Hưng trong dịp Tết này. Sau khi mua sạch vé trong tối mùng 1, nữ CEO đại gia vừa qua tiếp tục cho biết mồng 4 Tết sẽ đi Đà Lạt xem Đàm Vĩnh Hưng hát. Cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài sân khấu biểu diễn của "ông hoàng nhạc Việt" tối mùng 1 Tết (Ảnh: nld) Dù không liên quan nhưng trên trang cá nhân, Trang Trần vẫn có động thái "cà khịa" nữ CEO trong vụ việc. Mới đây, cựu người mẫu chia sẻ khoảnh khắc đi xem đêm nhạc của "đàn anh" Đàm Vĩnh Hưng, không những vậy, Trang Trần còn bất ngờ ngỏ ý định lê Đà Lạt để tham dự chương trình sắp tới và để gặp "chị đại".

Nguyên văn bài viết của Trang Trần: "Tết nay chưa coi anh Đàm hát được show nào. Chả lẽ mai bay Đà Lạt coi hát gặp chị đại. Tóm lại chị có đi xem không em mua vé mời chị cho nó lịch sự. Đêm nay T.Đ sao 'vắng' như này các mẹ". Dù chỉ đề cập đến danh xưng "chị đại" trong bài viết nhưng ai nấy đều đoán ra được rất có thể Trang Trần đang nói đến CEO Đại Nam, người đang xảy ra ồn ào với Đàm Vĩnh Hưng những ngày gần đây.

Về phía Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO, sau khi gây "náo loạn" tại đêm diễn tối mùng 1 của nam ca sĩ, trong tối mùng 3, nữ CEO cho biết cô không mua được vé vì bên phía ban tổ chức chương trình không bán mà cũng chẳng nói lý do vì sao không bán vé. Được biết, trong tối Mồng 3 Tết, Đàm Vĩnh Hưng hát tại 2 tụ điểm ca nhạc nổi tiếng ở TP.HCM. Việc nữ đại gia không mua được vé giúp nam "ông Hoàng nhạc Việt" có 1 đêm biểu diễn khá "bình yên". Diễn biễn vụ việc mua "ủng hộ" vé của nữ CEO dành cho Đàm Vĩnh Hưng hiện vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.

Nữ CEO đại gia không mua được vé, Đàm Vĩnh Hưng "bình yên" hát ở 2 nơi, băng rôn căng tràn ra đường Sau ngày đầu năm đầy "biến động" khi đi biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng trong tối mùng 3 vừa qua đã có thể bình yên hơn và tự tin đứng trên sân khấu hát, lý do là bởi nữ CEO đại gia không mua được vé vào show nam ca sĩ nữa.

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