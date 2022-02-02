Liên quan đến buổi diễn của Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần đã mỉa mai nhân vật nào đó cực gắt ngay ngày đầu năm

Hậu trường 02/02/2022 19:23

Trên trang cá nhân, Trang Trần bất ngờ chia sẻ về đêm diễn của Đàm Vĩnh Hưng và thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có đêm diễn tại phòng trà vào tối ngày 1/2. Trước giờ diễn, nhiều người tụ tập hai bên đường để chờ đợi. Không khí diễn ra khá căng thẳng khi nhiều Youtuber xuất hiện đưa tin. Một số khán giả đến tham gia đêm diễn là người ủng hộ nữ doanh nhân đã phát tờ rơi có nội dung chỉ trích nam ca sĩ. Không khí chờ đợi bên ngoài khá căng thẳng. Thậm chí, không ít hành động quá khích đã diễn ra.

Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn hoàn thành đêm diễn. Đồng thời, anh chia sẻ với khán giả có mặt tại phòng trà rằng bản thân lần đầu tiên gặp tình huống này. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến những ai theo dõi mình bấy lâu, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi chuyện không vui xảy ra.

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Buổi biểu diễn ngày đầu năm của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Ngay trong ngày, Trang Trần gây chú ý khi có chia sẻ đề cập đến đêm diễn của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân. Cựu người mẫu lại cho biết, đàn anh đã biểu diễn rất sung, trong khi đó "ai kia" lại bẽ mặt. Cô viết: "Hôm nay anh Đàm Vĩnh Hưng hát phòng trà Đồng Dao sung quá. Áo dài đỏ đẹp quá. Áo vàng ai kia quê quá".

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Trang Trần chia sẻ với lời lẽ mỉa mai nhân vật nào đó cực gắt - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của cựu người mẫu, nhiều người để lại bình luận mỉa mai "bà trùm Đại Nam" khi có hành động khó hiểu ngay ngày đầu năm mới. Cụ thể, nữ đại gia xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người hâm mộ gọi tên bà, la hò... Nhưng thay vì bước vào trong, bà đứng ngay cạnh xe hơi của mình trên đường. Bà nói với đám đông, ai có vé cứ vào trong xem chương trình, ngoài ra hãy giữ gìn an ninh trật tự khu vực này... Sau vài phút nói chuyện, bà lên xe rời khỏi hiện trường, thay vì vào xem Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. 

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Từ khóa:   Trang Trần Đàm Vĩnh Hưng sao Việt

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