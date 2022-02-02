Xôn xao hình ảnh bà Phương Hằng đeo nhẫn kim cương 'nặng trĩu' xuất hiện trong đêm nhạc đầu năm của Đàm Vĩnh Hưng

Hậu trường 02/02/2022 15:39

Ngay mùng 1 Tết, bà Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện tại nơi nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. Sự xuất hiện của nữ doanh nhân đã nhanh chóng thu hút nhiều chú ý và quan tâm của dư luận.

Vào tối ngày 1/2, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi trình diễn tại một phòng trà. Do đó, "bà trùm Đại Nam" Nguyễn Phương Hằng cũng đã tuyên bố sẽ đến xem đêm diễn này và đặt trọn một lượng vé khá lớn. 

Giữ đúng lời hứa của mình, nữ doanh nhân bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng giữa đám đông. Sự xuất hiện của nữ đại gia Bình Dương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người. Nhiều người dân đã tụ tập ở hai bên đường chụp ảnh bà Phương Hằng. Nhiều người lấy điện thoại ra ghi hình, quay video, một số hô tên của nữ CEO. Nữ doanh nhân lộ diện trong bộ cánh vàng nổi bật cùng chiếc nhẫn kim cương trên tay.

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Bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý khi xuất hiện tại buổi biểu diễn của nam ca sĩ họ Đàm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những tưởng nữ đại gia sẽ bước vào trong xem buổi biểu diễn của "Ông hoàng nhạc Việt", nhưng bà chỉ đứng cạnh xe hơi đỗ trên đường. Bà nói với đám đông, ai có vé cứ vào xem, đồng thời nhắc mọi người giữ trật tự. Việc nữ CEO đem theo 20 vệ sĩ để nghe Đàm Vĩnh Hưng hát nhưng đành phải ra về khiến nhiều người bất ngờ.

Trước giờ diễn, nhiều người tụ tập hai bên đường để chờ đợi. Một số khán giả đến xem đêm diễn và Youtuber xảy ra tranh chấp. Không khí chờ đợi bên ngoài khá căng thẳng. Thậm chí, không ít hành động quá khích đã diễn ra. Điều này khiến người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy lo lắng thay thần tượng. Ngay sau đó, lực lượng cơ quan chức năng đã xuất hiện để ổn định tình hình, tránh xảy ra những tình huống ngoài ý muốn.

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Lực lượng cơ quan chức năng đã xuất hiện để ổn định tình hình - Ảnh: Internet
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Buổi biểu diễn ngày đầu nảm của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Còn về phía Đàm Vĩnh Hưng, anh hiện cùng một số nghệ sĩ Việt được minh oan trong việc liên quan tới kêu gọi tiền từ thiện. Nam ca sĩ đã có những hoạt động mạnh mẽ trở lại trong làng nhạc. Dịp đầu năm, anh có lịch diễn Tết kéo dài, nhận được ủng hộ từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, anh tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng vụ kiện những người đã vu khống để lấy lại danh dự cho bản thân.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng sao Việt

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