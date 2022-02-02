Con trai ruột Hoài Linh tiết lộ tình hình sức khỏe và quyết định sang Mỹ của bố sau lùm xùm từ thiện

Hậu trường 02/02/2022 15:02

Kể từ khi xảy ra vụ ồn ào từ thiện, Hoài Linh hầu như không cập nhật cuộc sống lên trang cá nhân. Do đó, tình hình hiện tại của nam danh hài là điều công chúng quan tâm nhất thời điểm này.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, con trai ruột duy nhất của Hoài Linh đã có những chia sẻ hiếm hoi về người bố nổi tiếng của mình. Anh Võ Lê Thành Vinh cho biết người mà anh gần gũi, thân thiết và hay tâm sự nhất chính là bố. Bất cứ khi nào gặp khó khăn hay cần người chỉ đường, đưa lời khuyên thì bố luôn là lựa chọn đầu tiên của anh. Có thế thấy, dù ở cách xa về địa lý, và thời gian qua đã có những lùm xùm không hay về vấn đề từ thiện nhưng nam danh hài vẫn luôn là điểm tựa vững chắc của con trai. Ngược lại, anh cũng  là người hiểu và quan tâm bố.

Hậu lùm xùm mang tai tiếng lớn nhất sự nghiệp liên quan đến từ thiện, không chỉ Hoài Linh mà gia đình của nam danh hài cũng chịu áp lực không kém. Thậm chí, nhiều cá nhân công khai đưa thông tin bịa đặt, dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề gia đình Hoài Linh.

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Hoài Linh và con trai Võ Lê Thành Vinh - Ảnh: FBNV

Song khi đề cập đến vấn đề này, con trai của nam nghệ sĩ không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ: "Về vấn đề lùm xùm từ thiện thì đã có chính quyền can thiệp và giải quyết theo pháp luật. Nói thật, hiện tại tôi cũng không ở Việt Nam nên không biết và đó cũng không phải quyết định của tôi. Tôi chỉ muốn nói là sự thật thì vẫn là sự thật! Qua câu chuyện này tôi cũng học thêm được chữ "nhẫn" từ ba. Đó là kiên nhẫn, nhẫn nại: Ngày xưa học được ở bố chữ Đức và lớn lên thì học chữ Tâm. Bây giờ con học thêm được chữ Nhẫn".

Đồng thời, đề cập đến tình hình sức khỏe hiện tại của bố, con trai ruột của Hoài Linh bộc bạch: "Sức khỏe của bố tôi cũng dần ổn định hơn trước. Tuổi già mà, ai cũng không tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật"

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Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn ổn định - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, khi được hỏi về dự định sang Mỹ của bố từng khiến dư luận xôn xao, anh Vinh cho hay: "Về điều này thì tôi cũng có ý kiến đó nhưng bố muốn sao thì tôi nghe vậy thôi. Nên quyết định vẫn nằm ở bố và hiện tại thì chưa".

Có thể thấy, nam danh hài gần đây đã bắt đầu có những hoạt động quay lại showbiz, đang ấp ủ nhiều dự định nghệ thuật và hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Vậy nên, dù đã được người thân tác động nhưng cho đến hiện tại, Hoài Linh vẫn chưa muốn sang Mỹ định cư.

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