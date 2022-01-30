Liên tục bị mỉa mai là 'máy đẻ', động thái mới của Tăng Thanh Hà khiến nhiều người hả hê

Hậu trường 30/01/2022 15:56

"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà tiếp tục có động thái gây chú ý sau khi bị một sao nữ Vbiz liên tục đá xéo là "máy đẻ", "sống tầm gửi, ăn bám chồng".

Những ngày vừa qua, Tăng Thanh Hà đang yên đang lành bỗng vướng thị phi, bị nữ diễn viên kém tên tuổi hơn mỉa mai là "máy đẻ", "sống tầm gửi, ăn bám chồng". Ngay sau đó, ngọc nữ liên tục có những động thái gây chú ý.

Mới đây nhất, trên Instagram cá nhân, Hà Tăng chia sẻ lại hình ảnh vui vẻ trên mạng xã hội với ngụ ý thời trang gây cười của nhiều người khi quay lại công ty sau thời gian dài làm việc online. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn tag trang cá nhân của ông xã Louis Nguyễn vào bài viết của mình để chia sẻ niềm vui. 

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Bài viết chúc mừng ông xã của Tăng Thanh Hà nhận được sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, ngọc nữ màn ảnh Việt còn vui vẻ chuẩn bị đón năm mới yên bình bên cạnh gia đình và người thân đồng thời, không mấy quan tâm đến những lời đá xéo vu vơ trên mạng xã hội. Bà mẹ ba con còn hài hước chia sẻ: "Mua hoa về cho mẹ!".

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Nữ diễn viên chuẩn bị trước khi bước sang thềm năm mới - Ảnh: Chụp màn hình

Tăng Thanh Hà được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt", nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim đình đám như Hương phù sa, Cánh đồng bất tận, Đẹp từng centimet, Bỗng dưng muốn khóc, Mỹ nhân kế,... Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - người có xuất thân "trâm anh thế phiệt", con trai cả của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP).

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Gia đình Tăng Thanh Hà được xem là hình mẫu hạnh phúc, viên mãn nhiều người hướng tới - Ảnh: FBNV

Sau khi "yên bề gia thất", Tăng Thanh Hà gác lại sự nghiệp diễn viên. Cô hầu như không còn tham gia các hoạt động thuộc giới showbiz. Thay vào đó, cô nàng bắt đầu sự nghiệp kinh doanh và đạt được những thành tựu nhất định. Sau 10 năm kết hôn, cặp vợ chồng đình đám hiện đã có 3 nhóc tỳ là Richard - Chloe - Mason.

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