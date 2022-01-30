Liên tục bị mỉa mai là 'máy đẻ', động thái mới của Tăng Thanh Hà khiến nhiều người hả hê

Những ngày vừa qua, Tăng Thanh Hà đang yên đang lành bỗng vướng thị phi, bị nữ diễn viên kém tên tuổi hơn mỉa mai là "máy đẻ", "sống tầm gửi, ăn bám chồng". Ngay sau đó, ngọc nữ liên tục có những động thái gây chú ý.

Mới đây nhất, trên Instagram cá nhân, Hà Tăng chia sẻ lại hình ảnh vui vẻ trên mạng xã hội với ngụ ý thời trang gây cười của nhiều người khi quay lại công ty sau thời gian dài làm việc online. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn tag trang cá nhân của ông xã Louis Nguyễn vào bài viết của mình để chia sẻ niềm vui.