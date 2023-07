Theo đó, nhân dịp sinh nhật của Louis Nguyễn, "ngọc nữ" làng phim Việt đã đăng tải hình ảnh 2 vợ chồng nắm chặt tay nhau kèm dòng trạng thái vô cùng lãng mạn: "Chúc mừng sinh nhật Người đàn ông luôn đặt niềm vui và mong muốn của vợ con lên trên hết và là người cha kiên nhẫn yêu con vô cùng!" Ngoài ra, mỹ nhân Bỗng Dưng Muốn Khóc còn dành lời yêu thương cho ông xã doanh nhân khiến fan hâm mộ vỗ tay rào rào vì độ tình tứ của cặp đôi: "Thank you for always making sure we are happy and comfortable. We are so blessed to have you!" (tạm dịch: Cảm ơn anh vì luôn tạo ra niềm vui, hạnh phúc cho mẹ con em. Em và con may mắn khi có anh).

Bài đăng của Tăng Thanh Hà - Ảnh chụp màn hình

Ngọc nữ hạnh phúc nắm tay ông xã doanh nhân - Ảnh: FBNV

Được biết, năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ quyết định lên xe hoa với thiếu gia con nhà giàu có - Louis Nguyễn. Từ khi kết hôn, nữ diễn viên đã rời khỏi showbiz, chuyên tâm chăm sóc cho tổ ấm của mình. Đến nay, cô đã hạ sinh 1 bé trai và 1 bé gái, mới đây gia đình nhỏ vừa chào đón thêm 1 thiên thần nhỏ, song ngọc nữ chưa hé lộ giới tính của bé.