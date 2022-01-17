Chiều ngày 17/1, Tăng Thanh Hà bất ngờ có bài đăng cực ngọt dành cho ông xã nhân dịp đặc biệt khiến fan hâm mộ của cặp đôi được một phen 'sâu răng'.

Tăng Thanh Hà kết hôn với ông xã Louis Nguyễn vào năm 2012, đến nay cặp đôi đã có gần 10 năm làm vợ chồng và có 3 con chung. Chiều ngày 17/1, sau hơn 1 tuần thông báo hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 trong âm thầm, Tăng Thanh Hà đã có bài viết gửi tới ông xã cực ngọt trên trang cá nhân.

Theo đó, nhân dịp sinh nhật của Louis Nguyễn, "ngọc nữ" làng phim Việt đã đăng tải hình ảnh 2 vợ chồng nắm chặt tay nhau kèm dòng trạng thái vô cùng lãng mạn: "Chúc mừng sinh nhật Người đàn ông luôn đặt niềm vui và mong muốn của vợ con lên trên hết và là người cha kiên nhẫn yêu con vô cùng!" Ngoài ra, mỹ nhân Bỗng Dưng Muốn Khóc còn dành lời yêu thương cho ông xã doanh nhân khiến fan hâm mộ vỗ tay rào rào vì độ tình tứ của cặp đôi: "Thank you for always making sure we are happy and comfortable. We are so blessed to have you!" (tạm dịch: Cảm ơn anh vì luôn tạo ra niềm vui, hạnh phúc cho mẹ con em. Em và con may mắn khi có anh). Bài đăng của Tăng Thanh Hà - Ảnh chụp màn hình Ngọc nữ hạnh phúc nắm tay ông xã doanh nhân - Ảnh: FBNV Được biết, năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ quyết định lên xe hoa với thiếu gia con nhà giàu có - Louis Nguyễn. Từ khi kết hôn, nữ diễn viên đã rời khỏi showbiz, chuyên tâm chăm sóc cho tổ ấm của mình. Đến nay, cô đã hạ sinh 1 bé trai và 1 bé gái, mới đây gia đình nhỏ vừa chào đón thêm 1 thiên thần nhỏ, song ngọc nữ chưa hé lộ giới tính của bé.

Vợ chồng Hà Tăng chào đón thiên thần thứ 3 - Ảnh: FBNV Nhìn vào cuộc hôn nhân của Tăng Thanh Hà, dư luận không khỏi ngưỡng mộ và khẳng định ngọc nữ là một trong những người đẹp viên mãn của showbiz. Đến nay cô và Louis Nguyễn vẫn là cặp vợ chồng lý tưởng trong mắt người hâm mộ bởi cách giữ lửa hạnh phúc.

“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe chính diện quý tử, nhiều điểm y khuôn Louis Nguyễn Trong khoảnh khắc hiếm hoi Tăng Thanh Hà công khai diện mạo quý tử góc chính diện, nhiều người có thể dễ dàng nhận thấy “cậu ấm nhà hào môn” có diện mạo như khuôn với bố Louis Nguyễn.

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