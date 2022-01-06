'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ

Hậu trường 06/01/2022 18:12

Hà Tăng đã 'giấu nhẹm' nhan sắc cùng vóc dáng của mình khi mang thai và sinh con lần 3. Đến 6/1, cô nàng mới công khai hình ảnh đầu tiên hậu sinh con, vẫn tự thừa nhận khuyết điểm của mình.

Cho đến hôm nay (ngày 6/1), Hà Tăng mới "xả" ảnh khoe trọn vóc dáng lên trang cá nhân. Nàng “ngọc nữ” tự nhận bản thân vẫn còn tròn trịa sau khi có em bé. Tuy nhiên, khán giả lại vô cùng bất ngờ với nhan sắc của Tăng Thanh Hà, cô nàng vẫn giữ được phong độ, vóc dáng thon gọn, nhắc sắc tươi tắn, rạng rỡ, bất chấp tuổi tác.

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ - Ảnh 1

Nếu cô không chia sẻ thông tin mình mang thai lần 3, nhiều khán giả còn chẳng nhận ra nàng “ngọc nữ” đã có thêm một nhóc tỳ.

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ - Ảnh 2

Chiều 13/12/2021, gia đình Tăng Thanh Hà đã vui mừng thông báo nữ diễn viên hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Không chỉ người hâm mộ mà nhiều sao Việt cũng vô cùng bất ngờ vì Hà Tăng giấu bầu quá giỏi, suốt thời gian mang thai không hề lộ bất cứ dấu hiệu nào.

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ - Ảnh 3

Sau 9 năm kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà đã có 3 nhóc tỳ: Anh hai Richard, chị ba Chloe và em bé mới chào đời.

Hà Tăng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ dù đã là bà mẹ ba con. 

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ - Ảnh 4
'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ - Ảnh 5

Ảnh: Tổng hợp

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