'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ

Cho đến hôm nay (ngày 6/1), Hà Tăng mới "xả" ảnh khoe trọn vóc dáng lên trang cá nhân. Nàng “ngọc nữ” tự nhận bản thân vẫn còn tròn trịa sau khi có em bé. Tuy nhiên, khán giả lại vô cùng bất ngờ với nhan sắc của Tăng Thanh Hà, cô nàng vẫn giữ được phong độ, vóc dáng thon gọn, nhắc sắc tươi tắn, rạng rỡ, bất chấp tuổi tác.

Nếu cô không chia sẻ thông tin mình mang thai lần 3, nhiều khán giả còn chẳng nhận ra nàng “ngọc nữ” đã có thêm một nhóc tỳ.