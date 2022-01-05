Đạo diễn Bảo Nhân vừa khiến dân tình xôn xao khi chia sẻ về dự án phim "Vũ Trụ Mỹ Nhân" trên Facebook cá nhân của mình, đồng thời tố một nữ diễn viên mắc "bệnh ngôi sao" làm nhà Sản xuất "hết hồn", không dám làm việc cùng.

Mới đây, đạo diễn Bảo Nhân - "cha đẻ" của loạt phim ăn khách Gái Già Lắm Chiêu đã có những chia sẻ liên quan đến việc chọn diễn viên cho dự án "Vũ Trụ Mỹ Nhân" vừa công bố của mình.

Dàn cast trong dự án Vũ Trụ Mỹ Nhân

Cụ thể, trong bài đăng trên Facebook cá nhân, đạo diễn đã tố một nữ diễn viên mắc "bệnh ngôi sao" trầm trọng. Bên cạnh đó anh còn chỉ ra những yêu cầu vô lý từ nữ diễn viên này đến nỗi nhà sản xuất không dám làm việc cùng.

Đoạn status của Bảo Nhân nói đến việc lựa chọn đúng người cho dự án phim mới. Anh nhắc lại câu chuyện trong quá khứ khi gặp phải một nữ diễn viên thích 'phông bạt'.

Nam đạo diễn chia sẻ cô diễn viên này do NSX chỉ định, khi tiếp xúc anh không thấy có vấn đề gì cho đến khi nhận được từ nhà sản xuất một email do cô diễn viện nọ gửi. Những yêu cầu của cô nàng khiến Bảo Nhân 'hết hồn trong đêm' và anh nhận ra cô đóng phim chỉ để 'phông bạt' chứ không hề quan tâm đến tác phẩm. Cô đưa ra những yêu cầu như tên và hình ảnh của mình phải xuất hiện ở giữa poster và được NSX chấp nhận. Tuy nhiên, cô nàng đòi hỏi thời lượng xuất hiện trong phim phải từ 80% trở lên. Điều này khiến cả đạo diễn và NSX 'bó tay', kết quả cô nàng đã bị 'đá' khỏi dự án.



Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau:

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, đoạn status này đã bị đạo diễn gỡ xuống. Sau những chia sẻ này của đạo diễn Bảo Nhân, dân tình khá tò mò danh tính của nữ diễn viên đó là ai.

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