Đạo diễn Gái Già Lắm Chiêu tố một nữ diễn viên mắc 'bệnh ngôi sao' trầm trọng, bị đá khỏi dự án vì loạt yêu sách 'trên trời'

Hậu trường 05/01/2022 16:05

Đạo diễn Bảo Nhân vừa khiến dân tình xôn xao khi chia sẻ về dự án phim "Vũ Trụ Mỹ Nhân" trên Facebook cá nhân của mình, đồng thời tố một nữ diễn viên mắc "bệnh ngôi sao" làm nhà Sản xuất "hết hồn", không dám làm việc cùng.

Mới đây, đạo diễn Bảo Nhân - "cha đẻ" của loạt phim ăn khách Gái Già Lắm Chiêu đã có những chia sẻ liên quan đến việc chọn diễn viên cho dự án "Vũ Trụ Mỹ Nhân" vừa công bố của mình. 

Đạo diễn Gái Già Lắm Chiêu tố một nữ diễn viên mắc 'bệnh ngôi sao' trầm trọng, bị đá khỏi dự án vì loạt yêu sách 'trên trời' - Ảnh 1
Dàn cast trong dự án Vũ Trụ Mỹ Nhân

Cụ thể, trong bài đăng trên Facebook cá nhân, đạo diễn đã tố một nữ diễn viên mắc "bệnh ngôi sao" trầm trọng. Bên cạnh đó anh còn chỉ ra những yêu cầu vô lý từ nữ diễn viên này đến nỗi nhà sản xuất không dám làm việc cùng. 

Đoạn status của Bảo Nhân nói đến việc lựa chọn đúng người cho dự án phim mới. Anh nhắc lại câu chuyện trong quá khứ khi gặp phải một nữ diễn viên thích 'phông bạt'. 

Nam đạo diễn chia sẻ cô diễn viên này do NSX chỉ định, khi tiếp xúc anh không thấy có vấn đề gì cho đến khi nhận được từ nhà sản xuất một email do cô diễn viện nọ gửi. Những yêu cầu của cô nàng khiến Bảo Nhân 'hết hồn trong đêm' và anh nhận ra cô đóng phim chỉ để 'phông bạt' chứ không hề quan tâm đến tác phẩm. Cô đưa ra những yêu cầu như tên và hình ảnh của mình phải xuất hiện ở giữa poster và được NSX chấp nhận. Tuy nhiên, cô nàng đòi hỏi thời lượng xuất hiện trong phim phải từ 80% trở lên. Điều này khiến cả đạo diễn và NSX 'bó tay', kết quả cô nàng đã bị 'đá' khỏi dự án.

Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau: 

Đạo diễn Gái Già Lắm Chiêu tố một nữ diễn viên mắc 'bệnh ngôi sao' trầm trọng, bị đá khỏi dự án vì loạt yêu sách 'trên trời' - Ảnh 2

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, đoạn status này đã bị đạo diễn gỡ xuống. Sau những chia sẻ này của đạo diễn Bảo Nhân, dân tình khá tò mò danh tính của nữ diễn viên đó là ai. 

“Bà hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu ở tuổi 40, tiêu chí chỉ khoảng 100 trang giấy

“Bà hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu ở tuổi 40, tiêu chí chỉ khoảng 100 trang giấy

Sau khi phải nhập viện vì sức khỏe yếu, Lý Nhã Kỳ quyết định tuyển người yêu ở tuổi 40 với điều kiện chỉ khoảng… 100 trang giấy.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên mắc bệnh ngôi sao đạo diễn gái già lắm chiêu Vũ trụ mỹ nhân Gái Già Lắm Chiêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 5 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?