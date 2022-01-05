“Bà hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu ở tuổi 40, tiêu chí chỉ khoảng 100 trang giấy

“Sau 3 ngày biến mất, hôm nay được chẩn đoán do không yêu quá lâu nên mới bị rối loạn nhịp tim. Vì vậy Mợ Chảnh quyết định đăng tuyển người yêu nha. Điều kiện tuyển Mợ ghi rõ dưới đây để ai thấy phù hợp đăng tuyển vào trang Lynk-Entertainment giúp Mợ Chảnh nha.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải bài viết… tuyển người yêu. Lý do được “ bà hoàng kim cương ” đưa ra là để chữa trị bệnh rối loạn nhịp tim. Trên trang cá nhân sở hữu hơn 600.000 người theo dõi, người đẹp sinh năm 1982 đăng tải loạt ảnh khoe sắc vóc ngọt ngào, quyến rũ kèm thông báo tuyển người yêu.

3. Người đó luôn làm mợ cười

1. Người đó phải yêu mợ thật lòng, yêu 1 lòng không 2 lòng nha2. Người đó phải biết chăm sóc mợ

4. Người đó không bao giờ để mợ khóc hay tổn thương nha

5. Bảo vệ, che chở cho mợ

6. Luôn mang đến an toàn và ấm áp

Còn nhiều lắm, nên ai ứng cử sẽ gửi thêm điều kiện khoảng 100 trang giấy ạ. Những cái trên Mợ viết vui thui à nên đừng ai nghĩ thiệt nha. Mợ xin cám ơn mọi người quan tâm hỏi thăm Mợ lúc bị bệnh. Mợ sẽ sớm tuyển người yêu để con tim không loạn lên nữa” - Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Với các điều kiện như sự chung thủy, chu đáo, mang lại cảm giác an toàn hay ân cần, quan tâm… kèm theo 100 trang yêu cầu, nhưng bài đăng tuyển người yêu của Lý Nhã Kỳ vẫn được bàn luận sôi nổi như “mở hội”. Dưới phần bình luận, rất nhiều đồng nghiệp cùng khán giả đồng loạt bày tỏ sự thích thú và mong muốn được ứng tuyển.

Cách đây ít ngày, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người lo lắng khi phải nhập viện gấp do tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim… Tuy nhiên, qua động thái trên của nữ doanh nhân cho thấy sức khỏe của cô đã được cải thiện, tinh thần cũng rất vui vẻ, lạc quan khiến nhiều người hâm mộ an tâm phần nào.

Vào năm 2019, Lý Nhã Kỳ tuyên bố việc chia tay bạn trai đã quen 9 năm. Vì rất kín tiếng trong chuyện tình cảm nên không ai biết danh tính bạn trai “bà hoàng kim cương” là ai. Từ khi kết thúc mối tình 9 năm, nữ diễn viên thỉnh thoảng vướng tin đồn hẹn hò nhưng đến nay vẫn chưa công khai việc yêu ai.