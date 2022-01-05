“Bà hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu ở tuổi 40, tiêu chí chỉ khoảng 100 trang giấy

Hậu trường 05/01/2022 15:26

Sau khi phải nhập viện vì sức khỏe yếu, Lý Nhã Kỳ quyết định tuyển người yêu ở tuổi 40 với điều kiện chỉ khoảng… 100 trang giấy.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải bài viết… tuyển người yêu. Lý do được “bà hoàng kim cương” đưa ra là để chữa trị bệnh rối loạn nhịp tim. Trên trang cá nhân sở hữu hơn 600.000 người theo dõi, người đẹp sinh năm 1982 đăng tải loạt ảnh khoe sắc vóc ngọt ngào, quyến rũ kèm thông báo tuyển người yêu.

“Bà hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu ở tuổi 40, tiêu chí chỉ khoảng 100 trang giấy - Ảnh 1

“Sau 3 ngày biến mất, hôm nay được chẩn đoán do không yêu quá lâu nên mới bị rối loạn nhịp tim. Vì vậy Mợ Chảnh quyết định đăng tuyển người yêu nha. Điều kiện tuyển Mợ ghi rõ dưới đây để ai thấy phù hợp đăng tuyển vào trang Lynk-Entertainment giúp Mợ Chảnh nha.

1. Người đó phải yêu mợ thật lòng, yêu 1 lòng không 2 lòng nha2. Người đó phải biết chăm sóc mợ

3. Người đó luôn làm mợ cười

4. Người đó không bao giờ để mợ khóc hay tổn thương nha

5. Bảo vệ, che chở cho mợ

6. Luôn mang đến an toàn và ấm áp

Còn nhiều lắm, nên ai ứng cử sẽ gửi thêm điều kiện khoảng 100 trang giấy ạ. Những cái trên Mợ viết vui thui à nên đừng ai nghĩ thiệt nha. Mợ xin cám ơn mọi người quan tâm hỏi thăm Mợ lúc bị bệnh. Mợ sẽ sớm tuyển người yêu để con tim không loạn lên nữa” - Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

“Bà hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu ở tuổi 40, tiêu chí chỉ khoảng 100 trang giấy - Ảnh 2

Với các điều kiện như sự chung thủy, chu đáo, mang lại cảm giác an toàn hay ân cần, quan tâm… kèm theo 100 trang yêu cầu, nhưng bài đăng tuyển người yêu của Lý Nhã Kỳ vẫn được bàn luận sôi nổi như “mở hội”. Dưới phần bình luận, rất nhiều đồng nghiệp cùng khán giả đồng loạt bày tỏ sự thích thú và mong muốn được ứng tuyển.

“Bà hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu ở tuổi 40, tiêu chí chỉ khoảng 100 trang giấy - Ảnh 3

Cách đây ít ngày, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người lo lắng khi phải nhập viện gấp do tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim… Tuy nhiên, qua động thái trên của nữ doanh nhân cho thấy sức khỏe của cô đã được cải thiện, tinh thần cũng rất vui vẻ, lạc quan khiến nhiều người hâm mộ an tâm phần nào.

“Bà hoàng kim cương” Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu ở tuổi 40, tiêu chí chỉ khoảng 100 trang giấy - Ảnh 4

Vào năm 2019, Lý Nhã Kỳ tuyên bố việc chia tay bạn trai đã quen 9 năm. Vì rất kín tiếng trong chuyện tình cảm nên không ai biết danh tính bạn trai “bà hoàng kim cương” là ai. Từ khi kết thúc mối tình 9 năm, nữ diễn viên thỉnh thoảng vướng tin đồn hẹn hò nhưng đến nay vẫn chưa công khai việc yêu ai.

Lý Nhã Kỳ kiệt sức đến nhập viện nhưng vẫn hóm hỉnh hé lộ lý do mắc bệnh: 'Cái tội chưa yêu ai nên mới bị rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp'

Lý Nhã Kỳ kiệt sức đến nhập viện nhưng vẫn hóm hỉnh hé lộ lý do mắc bệnh: 'Cái tội chưa yêu ai nên mới bị rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp'

Lý Nhã Kỳ cho biết, cô vừa phải nhập viện vì bị tụt huyết áp và rối loạn nhịp tim nên các lịch trình công việc đều phải dời lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Lý Nhã Kỳ tuyển người yêu bà hoàng kim cương

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 3 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?