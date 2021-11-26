Hé lộ phòng ốc trong biệt thự triệu đô của 'bà trùm kim cương' Lý Nhã Kỳ, liệu có 'sang xịn' như ai nấy vẫn nghĩ?

Hậu trường 26/11/2021 10:40

Một vài gian phòng trong nhà Lý Nhã Kỳ đã được Lê Dương Bảo Lâm hé lộ khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Lý Nhã Kỳ được biết đến với vai Diễm Kiều trong phim Kiều nữ và đại gia, bẵng một thời gian không tham gia nghệ thuật, nữ diễn viên thử sức với lĩnh vực kinh doanh và may mắn được thành công khiến nhiều người ao ước. Hiện tại, cơ ngơi Lý Nhã Kỳ sở hữu trong tay không hề thua kém một mỹ nhân nào trong showbiz và còn được ưu ái với danh hiệu "bà trùm kim cương".

Mới đây, trong một chương trình talkshow của Lê Dương Bảo Lâm thực hiện đã mời Lý Nhã Kỳ làm khách mời chính tham gia. Được biết, bối cảnh quay talkshow được được set up ngay tại ngôi biệt thự sang xịn của Lý Nhã Kỳ.

Hé lộ phòng ốc trong biệt thự triệu đô của 'bà trùm kim cương' Lý Nhã Kỳ, liệu có 'sang xịn' như ai nấy vẫn nghĩ? - Ảnh 1
Gian phòng được trưng dụng làm phim trường trong biệt thự của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Cắt từ clip

Vì có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nên trong lúc chờ quay hình, Lê Dương Bảo Lâm đã tranh thủ khám phá không gian sống "nghìn tỷ", lộng lẫy của đàn chị.

Đầu tiên, nam nghệ sĩ hài hào hứng review một căn phòng nhỏ được trưng dụng làm khu vui chơi giải trí trong căn birjt thự xa hoa. Tại đây, người đẹp họ Lý đã trang bị một số trò chơi chuyên dụng như: bàn bida, bi lắc và có cả máy gắp thú bông,...

Hé lộ phòng ốc trong biệt thự triệu đô của 'bà trùm kim cương' Lý Nhã Kỳ, liệu có 'sang xịn' như ai nấy vẫn nghĩ? - Ảnh 2
Hé lộ phòng ốc trong biệt thự triệu đô của 'bà trùm kim cương' Lý Nhã Kỳ, liệu có 'sang xịn' như ai nấy vẫn nghĩ? - Ảnh 3
Phòng giải trí với đầy đủ trò chơi được người đẹp họ Lý trang bị - Ảnh: Cắt từ clip

Nhìn không gian vui chơi đa sắc màu, nhiều trò chơi mà trẻ con đặc biệt yêu thích, Lê Dương Bảo Lâm lầy lội giới thiệu đây là chính là căn phòng "bà sui" Lý Nhã Kỳ chuẩn bị cho con gái anh khi về làm dâu hào môn trong tương lai.

Tiếp sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đếnkhu vực chính giữa căn phòng và cho biết anh đặc biệt ấn tượng với vị trí này vì đây là nơi Lý Nhã Kỳ dành để lưu giữ bút tích của bạn bè, đặc biệt là đồng nghiệp trong showbiz mỗi khi tới thăm nhà.

Hé lộ phòng ốc trong biệt thự triệu đô của 'bà trùm kim cương' Lý Nhã Kỳ, liệu có 'sang xịn' như ai nấy vẫn nghĩ? - Ảnh 4
Một góc sưu tập chữ kí của các đồng nghiệp cũng là nơi Lý Nhã Kỳ thích nhất - Ảnh: Cắt từ clip
Hé lộ phòng ốc trong biệt thự triệu đô của 'bà trùm kim cương' Lý Nhã Kỳ, liệu có 'sang xịn' như ai nấy vẫn nghĩ? - Ảnh 5
Phản ứng bất ngờ của Lý Nhã Kỳ khi biết Lê Dương Bảo Lâm review phòng ốc trong nhà mình - Ảnh: Cắt từ clip

Trước sự xa hoa choáng ngợp với loạt nội thất bên trong, nam danh hài cũng phải cảm thán rằng: "Hôm nay, Lâm review căn phòng nhỏ của chị Lý Nhã Kỳ. Ở đây, trước là tòa chung cư 25 tầng, song chị Kỳ thu mua đã sang sửa, đập thông các tầng cải tạo thành nhà của mình. Lâm và chị Kỳ bằng tuổi nhau mà không hiểu sao bà ấy giàu quá trời luôn".

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