Đáp lại vạn lời "giục" có người yêu, bà hoàng kim cương Lý Nhã Kỳ chưa một lần "chiều lòng fan", nhưng lại rất chăm thả thính khiến CĐM đứng ngồi không yên.

Nổi tiếng là mỹ nhân bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền nhưng đến hiện tại, Lý Nhã Kỳ vẫn "lẻ bóng" khiến fan hâm mộ liên tục hối thúc tìm một nửa.

Đáp lại vạn lời "giục" có người yêu, bà hoàng kim cương chưa một lần "chiều lòng fan", nhưng lại rất chăm thả thính khiến CĐM đứng ngồi không yên.

Mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục tung "thính độc" trên trang cá nhân nhưng vẫn nhất quyết "độc thân vui tính".

Bài đăng của người đẹp kim cương - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, "gái già lắm chiêu" Lý Nhã Kỳ đăng tải bức ảnh bữa sáng được bản thân tự chuẩn bị vô cùng đẹp mắt kèm lời "ngỏ": "Em muốn tuyển người yêu tạm, để cùng nhau ăn bữa sáng".

Dòng trạng thái thả thính của cô nàng ngay lập tức nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Đa số đều không quên "cà khịa" mỹ nhân kim cương khi cô nàng đã tuyển người yêu suốt mấy mùa nhưng đến giờ vẫn lẻ bóng.

CĐM sốt sắng thay Lý Nhã Kỳ - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ công khai thả thính trên trang cá nhân, suốt thời gian qua, nữ nghệ sĩ liên tục đăng tải dòng trạng thái liên quan đến tình yêu khiến khán giả không khỏi sốt ruột thay cho cô nàng.

Mặc fan hối thúc, Lý Nhã Kỳ thích thả thính vậy thôi - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Lý Nhã Kỳ được người hâm mộ quan tâm "từng chút một" về chuyện tình cảm cá nhân vì cô nàng đã bước sang độ tuổi U40. Khán giả liên tục hỏi cô nàng liệu bao giờ mới chịu có bạn trai và lấy chồng, tuy nhiên mỹ nhân này vẫn còn "khoái" thả thính lắm, chưa muốn "yên bề gia thất".

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