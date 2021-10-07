'Chị đẹp' Lý Nhã Kỳ xuất hiện với khuôn mặt già nua, tái nhợt, hàng lông mày 'không cánh mà bay', vài giây sau lại gây SỐC nặng với màn 'phản dame' cực gắt

Hậu trường 07/10/2021 09:28

Mới đây trên story cá nhân, Lý Nhã Kỳ đăng tải loạt khoảnh khắc xuất hiện với ngoại hình già nua, tóc tai bù xù, mặt mày tái nhợt khiến cư dân mạng sốc nặng.

Nỏi tiếng bởi nhan sắc không tuổi và khối tài sản khổng lồ, Lý Nhã Kỳ luôn gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện. Từ trang phục đến makeup đều đưuọc người đẹp chú ý đến từng tiểu tiết. Có thể nói, rất hiếm khi cư dân mạng được chiêm ngưỡng "dung nhan" kém xinh của bà hoàng kim cương.

Tuy nhiên, mới đây, cô nàng gây sốc khi xuất hiện với hình nahr "đầu xù tóc rối", mặt mày nhợt nhạt kém sắc trên story cá nhân. 

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Nhan sắc 'hú hồn' của Lý Nhã Kỳ - Ảnh chụp màn hình

Trong loạt ảnh xuống sắc, Lý Nhã Kỳ gần như để mặt mộc 100%, thậm chí cư dân mạng còn hận ra hàng lông mày của cô nàng đã "không cánh mà bay", đầu tóc cũng không được chải chuốt kỹ càng như mọi ngày mà chỉ buộc hờ. Cộng thêm "cặp đít chai" càng khiến nhan sắc Lý Nhã Kỳ giảm sút trầm trọng. Nhiều người còn đánh giá vẻ ngoài của người đẹp đã được cộng thêm đến chục tuổi.

Tuy nhiên chỉ vài giây sau, mỹ nhân showbiz Việt đã có màn biến hình khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện với ngoại hình vô cùng quyến rũ. Lỹ Nhã Kỳ diện một chiếc váy cúp ngực với đường xẻ táp bạo. Độ ngắn của chiếc váy giúp cô nàng khoe trọn đôi chân dài tít tắp, thon thả. Lớp makeup cũng được đầu tư kỹ càng với "tóc nâu, môi nude" vô cùng quyến rũ.

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Màn biến hình đỉnh cao của Lý Nhã Kỳ - Ảnh chụp màn hình

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, từng ghi dấu ấn với các phim: Kiều nữ và đại gia, Mùa hè lạnh, Gió nghịch mùa... Năm 2011, cô trở thành Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Người đẹp hiện đảm nhận cương vị Đại sứ Du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

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Sở hữu vẻ ngoài phảng phất nét Tây, cộng thêm gu ăn mặc sành điệu, đẳng cấp, người đẹp "Kiều Nữ Và Đại Gia" trở thành hình tượng thời trang nổi bật tại showbiz Việt. Mặc dù đã ngấp nghé U40 nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn chưa có ý định "về dinh" và vẫn "độc thân vui tính".

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