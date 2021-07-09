Giữa ồn ào nghi bị đá xéo 'siêu nổ', Lý Nhã Kỳ bất ngờ lên lịch hẹn úp mở chuyện bất ngờ trong 10 ngày nữa

Hậu trường 09/07/2021 20:50

Sau khi đăng tải lời dặn dò 'nhẫn nhịn' của mẹ lên MXH, Lý Nhã Kỳ tiếp tục có động thái mới giữa lúc dư luận đang xôn xao về tin đồn nữ diễn viên bị đá xéo 'siêu nổ'.

Mới đây MXH xôn xao trước màn "cà khịa" nhân vật "Lý Nhã ra Nhã vô" trong livestream của bà Phương Hằng. Nữ đại gia gay gắt khi tố cô Lý "hột é" nói xạo, đôn giá du thuyền trông như chiếc ghe lên cả trăm tỷ để làm màu, ăn chơi xa xỉ. Không những thế, bà chủ Đại Nam còn thẳng thừng khẳng định phải lên tiếng để CĐM không bị cô Lý này lừa gạt. 

Giữa lúc CĐM đang sục sôi đoán già đoán non về nhân vật mới trong drama của bà Hằng thì nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ có hàng loạt động thái lạ khiến dư luận chú ý. 

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Lý Nhã Kỳ học chữ 'nhẫn' từ mẹ - Ảnh: FBNV

Sáng nay, người đẹp bất ngờ đăng tải lời dặn dò của mẹ, nhắc nhở cô bình tâm, nhẫn nhịn. Đến chiều tối nay, Lý Nhã Kỳ lại tiếp tục đăng tải dòng trạng thái ngắn với nội dung sẽ mỉm cười và nói "yêu" với tất cả những ai gặp mình.

Theo đó, người đẹp viết: "Mỗi ngày Mọng tập nói tiếng 'yêu' nhiều hơn, nên giờ ai gặp Mọng là Mọng đều nói 'yêu' hết nha! Chúc cho tất cả chúng ta có những ngày ở nhà vui vẻ nhé. Hôm nay 9/7 cũng là 1 ngày đặc biệt của Mọng. Còn 10 ngày nữa sẽ biết Mọng đang mong chờ gì cho cuộc đời".

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái ngắn của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và tò mò vì không rõ là người đẹp đang muốn ám chỉ điều gì. Bên cạnh đó việc cô cho hay sẽ nói tiếng "yêu" với tất cả mọi người phải chăng đang muốn ẩn ý không quan tâm đến những ồn ào vừa qua trên MXH và sẵn sàng tha thứ, không chấp nhặt dù bị "ai đó" đá xéo? 

Mặc dù vậy, nữ diễn viên cũng tiết lộ 10 ngày nữa sẽ bật mí điều mà bản thân đang mong chờ để người hâm mộ biết. Điều này lại càng làm tăng sự tò mò, hiếu kỳ của dư luận. 

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Nữ diễn viên sở hữu du thuyền sang - xịn - mịn - Ảnh: Internet

Cả 2 bài đăng sau đồn đoán là "nhân vật chính" trong drama "nổ banh nhà" đều không hề đả động đến vụ ồn ào, nhưng Lý Nhã Kỳ lại đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

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