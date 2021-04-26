Muốn ngất vì bộ ảnh 'khoe' nhà mới của Lý Nhã Kỳ, netizen trầm trồ: 'Khoe vậy mới sang mới văn minh!'

Lý Nhã Kỳ đã chứng minh đẳng cấp quý cô giàu có nhất nhì showbiz Việt khi tung "nhẹ" vài tấm ảnh "nhá hàng" nhà mới. Mặc dù chỉ là một góc nhỏ nhưng cũng đủ khiến dân tình xuýt xoa vì quá đẹp.

Trong những ngày gần đây, cái tên Lý Nhã Kỳ được cư dân mạng liên tục "réo gọi". Ngoài những bộ ảnh vô cùng xinh đẹp của bản thân được cô cho "lên sóng" liên tục thì việc tên cô bị người bạn thân là Nathan Lee réo gọi giữa lùm xùm giữa anh và Ngọc Trinh cũng khiến cộng đồng mạng quan tâm.

Nhan sắc xinh đẹp nhưng cũng đầy quyền lực của Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'bấn loạn' - Ảnh: FBNV Mặc dù không tham gia vào câu chuyện nhà xịn, xe sang rầm rộ như Nathan Lee và Ngọc Trinh, nhưng Lý Nhã Kỳ đã có hành động khiến dân tình "bấn loạn". Cụ thể ngày 25/4 mới đây, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ hình ảnh về một góc của căn nhà mới vô cùng "sang - xịn - mịn". Lý Nhã Kỳ hé lộ 1 góc trong toà nhà mới đang xây dựng, có cả phòng xông hơi và ghế massage vô cùng xịn sò không khác gì ngoài spa đắt đỏ. Lý Nhã Kỳ đã không ít lần khiến dân mạng "xỉu lên xỉu xuống" vì độ "giàu có" của mình. Vào năm 2020, cô cũng gây choáng khi xây dựng ngôi biệt phủ triệu đô, rộng 10.000m2 để tặng mẹ nhân dịp lễ Vu Lan. Được biết, nữ nghệ sĩ cũng là chủ nhân của ngôi biệt thự dát vàng siêu khủng tại TP.HCM.

Lý Nhã Kỳ hé lộ một góc trong toà nhà mới đang xây dựng có cả phòng xông hơi và ghế massage vô cùng xịn sò - Ảnh: FBNV Một góc nhỏ nhưng đủ khiến cư dân mạng trầm trồ vì độ 'sang - xịn - mịn' của ngôi nhà - Ảnh: FBNV Chỉ bằng những bức ảnh nhỏ xinh với caption đầy tính 'lao động': 'Chủ nhật của tui là đi xây dựng', Lý Nhã Kỳ đã khéo léo khoe được nhà mới vô cùng lịch sự và văn minh - Ảnh: FBNV Giàu có là thế, nhưng chưa một lần Lý Nhã Kỳ lên livestream khoe mẻ tài sản của mình. Chỉ bằng những bức ảnh nhỏ xinh với caption đầy tính "lao động": "Chủ nhật của tui là đi xây dựng", Lý Nhã Kỳ đã khéo léo show được nhà mới vô cùng lịch sự và văn minh. Được biết những thiết kế trên đều do Lý Nhã Kỳ một tay sắp xếp, nhiều cư dân mạng đã trêu ghẹo: "Chị Kỳ dành cả thanh xuân để xây nhà, thử hỏi tuổi trẻ như chị Kỳ mấy ai làm được như chị Kỳ, ngưỡng mộ chị yêu lắm". Mặc dù liên tiếp bị lôi kéo vào vòng xoáy drama nhưng phía Lý Nhã Kỳ vẫn không có động thái gì. Cô nàng có cuộc sống riêng và cách chứng minh đẳng cấp cũng được lòng công chúng hơn hẳn.

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