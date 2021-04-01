Đăng ảnh tình tứ bên trai lạ, Lý Nhã Kỳ úp mở chuyện hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư

Hậu trường 01/04/2021 13:09

Đồng hồ vừa điểm qua ngày 1/4, diễn viên Lý Nhã Kỳ liền đăng ảnh e ấp bên 'trai lạ', câu caption úp mở khiến cư dân mạng vô cùng tò mò 'Ai tin thì tin mà không tin thì thôi nha. Thử làm lớn chuyện 1 lần nè'.

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi tung loạt ảnh tình tứ bên một chàng trai bí ẩn. Cả hai gây chú ý với những cử chỉ thân mật, ngọt ngào trong từng bức ảnh.

Mặc dù đã dùng những hiệu ứng che đi khuôn mặt của "bạn trai", nhưng cộng đồng mạng vẫn không hết lời khen vì anh chàng sở hữu dáng người cao ráo, vạm vỡ và nhiều người đã bình luận: "Body thế này thì mặt sẽ còn đẹp thế nào nữa".

Nhiều người đã đồn đoán người đàn ông bí ẩn đó chính là Vĩnh Thụy, nhưng một số khác lại cho rằng là Mạc Trung Kiên.

Đăng ảnh tình tứ bên trai lạ, Lý Nhã Kỳ úp mở chuyện hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư - Ảnh 1
Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi tung loạt ảnh tình tứ bên một chàng trai bí ẩn - Ảnh: FB Lý Nhã Kỳ
Đăng ảnh tình tứ bên trai lạ, Lý Nhã Kỳ úp mở chuyện hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư - Ảnh 2
Mặc dù đã dùng những hiệu ứng che đi khuôn mặt của "bạn trai", nhưng cộng đồng mạng vẫn không hết lời khen - Ảnh: FB Lý Nhã Kỳ

Trước cử chỉ thân mật đó, dân tình chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn trong sự ghen tị, nhưng cũng thầm vui mừng và hạnh phúc lây bởi họ quá đẹp đôi!

Thế nhưng đây có phải là một "cú lừa"? Vì không công khai lúc nào mà lại chọn ngay ngày Cá tháng Tư này, nên rất nhiều cư dân mạng không tin và cho đây chỉ là những hình ảnh trong một bộ phim hay một poster quảng cáo mà thôi.

Đăng ảnh tình tứ bên trai lạ, Lý Nhã Kỳ úp mở chuyện hẹn hò vào ngày Cá tháng Tư - Ảnh 3
Thế nhưng đây có phải là một "cú lừa"? - Ảnh: FB Lý Nhã Kỳ

Dù tin hay không dân tình vẫn rất mong muốn "chị đẹp" thoát kiếp "nhà Kỳ cái gì cũng có, chỉ không có đàn ông". Bên dưới bài viết là hàng loạt những bình luận chúc phúc và hy vọng chị sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay.

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