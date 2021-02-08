Lý Nhã Kỳ khoe biệt thự bạc tỷ mới hoàn thiện, dân mạng cảm thán: ‘Là cung điện chứ nhà gì’

Căn biệt thự mới hoàn thiện của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ khiến dân mạng không khỏi choáng váng vì quá nguy nga, tráng lệ.
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Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Lý Nhã Kỳ hào hứng chia sẻ hình ảnh căn biệt thự vừa mới hoàn thiện kèm dòng trạng thái: “Đúng 0h ngày 27 âm lịch 2020, 1 công trình xây dựng của tôi đã xong. Nhìn lại thành quả này phải nói lời cám ơn đến nhân viên của tôi”.
Theo đó, đây là thành quả sau nhiều cố gắng nên khi nhìn ngắm căn biệt thự, Lý Nhã Kỳ cảm thấy vô cùng hãnh diện về những lựa chọn và quyết định đúng đắn của mình: “Những người đã tin tưởng tôi tuyệt đối trong mọi lựa chọn và quyết định. Có lẽ điểm mạnh và điểm yếu của tôi chính là có cái đầu lạnh nhưng trái tim thì lại quá nóng.
Trong công việc khi không ai có thể tin tôi sẽ hoàn thành công trình này trước Tết thì ngược lại tôi rất tự tin vào điều đó”.
Qua hình ảnh chia sẻ, biệt thự của Lý Nhã Kỳ có 4 tầng, được phủ trắng toàn bộ và xây dựng theo phong cách hiện đại, sang trọng như cung điện. Dù không biết chính xác giá trị của ngôi nhà này nhưng nhiều người cho rằng con số phải lên đến hàng chục tỷ đồng.
Tòa nhà trắng nguy nga tráng lệ của Lý Nhã Kỳ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ: “Này là cung điện chứ nhà gì chị ơi”, “Nhìn mà mê, chị tôi giỏi quá”, “Nhìn đẹp thực sự”, “Nhìn như trong phim á chị”…
Trước đó, Lý Nhã Kỳ từng khiến nhiều người choáng váng khi sở hữu nhiều bất động sản khủng như biệt thự dát vàng ở quận 2, TP.HCM và biệt phủ 10.000m2 ở quê nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.