Dòng tin nhắn cuối cùng nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu gửi cho đồng nghiệp trước khi qua đời khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ngày 6/2 vừa qua, thông tin nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu qua đời ở tuổi 29 đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng, tiếc thương. Được biết, anh mất do bạo bệnh. Sáng nay (8/2), lễ an táng của cố nghệ sĩ đã được tổ chức tại nghĩa trang thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu qua đời khi còn rất trẻ - Ảnh: FB Tang lễ cố nghệ sĩ được tổ chức giản đơn tại quê nhà - Ảnh: Internet Sự ra đi của Mai Trung Hiếu không chỉ là tổn thất lớn của làng giải trí mà còn là mất mát của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, TP.HCM - nơi cố nghệ sĩ từng làm việc.

Mới đây, một người đồng nghiệp thân thiết với Mai Trung Hiếu vừa tiết lộ đoạn tin nhắn cuối đời của anh trên mạng xã hội. Tin nhắn cuối cùng Mai Trung Hiếu gửi đồng nghiệp - Ảnh: FB Theo đó, dù bệnh tình ngày một nặng nhưng cố nghệ sĩ vẫn dặn dò đồng nghiệp giữ trách nhiệm với công việc trong thời gian anh không thể hỗ trợ được nhà hát: “Xin lỗi em thời gian qua anh lơ là công việc, để em một mình vất vả. Nhưng anh bị bệnh này làm cơ thể suy nhược kinh khủng. Chúng ta là những người hiểu nhau nhất, nhìn sự thất vọng khi em nhìn anh, anh cũng chỉ biết xin lỗi. Sắp tới chắc anh sẽ nghỉ không lương để về quê mẹ chăm sóc.

Vì bệnh của anh dinh dưỡng phải thật tốt. Em sẽ vất vả nhưng anh tin đây có thể là cơ hội để phát huy trách nhiệm của mình…”. Đọc những dòng tin nhắn cuối cùng Mai Trung Hiếu gửi cho đồng nghiệp, nhiều người không khỏi xót xa. Sự ra đi của anh là một mất mát to lớn đối với nghệ thuật nước nhà - Ảnh: FB Nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu sinh năm 1992 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Trước khi qua đời, anh là diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, TP.HCM. Nam nghệ sĩ từng giành được nhiều giải thưởng lớn như giải Nhất liên hoan múa dân tộc toàn quốc lần thứ I (năm 2000), huy chương vàng tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (năm 2009), giải Nhì cuộc thi Múa quốc tế Seoul lần thứ 15 năm 2018 tại Seoul Hàn Quốc...

Lễ tang của nghệ sĩ Mai Trung Hiếu diễn ra lúc 15h ngày 6/2 tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu trút hơi thở cuối cùng vào lúc 0 giờ 28 phút ngày 6/2/2021, hưởng dương 29 tuổi. Lễ tang của nghệ sĩ Trung Hiếu diễn ra lúc 15h ngày 6/2 tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

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