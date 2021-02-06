Lễ tang của nghệ sĩ Mai Trung Hiếu diễn ra lúc 15h ngày 6/2 tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hậu trường 06/02/2021 11:40

Nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu trút hơi thở cuối cùng vào lúc 0 giờ 28 phút ngày 6/2/2021, hưởng dương 29 tuổi. Lễ tang của nghệ sĩ Trung Hiếu diễn ra lúc 15h ngày 6/2 tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ múa Trung Hiếu khi ở tuổi 29, ca sĩ Dương Triệu Vũ xúc động chia sẻ: “Em ra đi thanh thản em nhé.... em còn quá trẻ quá tài năng mà phải đi sớm như vậy... thương em... Mai Trung Hiếu. Một dancer thiên tài! 5/2/2021! Mong em được an nghỉ”.

Trong khi đó, NTK Đỗ Mạnh Cường tiếc thương: “Em yên nghỉ thanh thản nhé! Mọi người sẽ luôn yêu mến và nhớ đến em”, NTK Lý Quí Khánh viết: “Yên nghỉ nhé em trai”, còn nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp gửi lời buồn bã: “Thương em trai quá em trai ơi. Mãi nhớ về em, người em đã cùng anh chinh chiến và chia sẻ những niềm vui, nỗi. buồn”... Và hàng loạt những nghệ sĩ lớn khác như ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, NSƯT Trần Ly Ly... cũng không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận tin buồn.

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Sao Việt không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận tin buồn - Ảnh: FBNV

Ngay trong đêm 5/2, đồng nghiệp Lê Hiền thông tin với báo chí cô đang trên xe đưa nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu từ bệnh viện ở TP.HCM về quê nhà ở Phan Thiết. Trên xe, cha của nghệ sĩ và bác sĩ liên tục thay nhau bơm máy thở cho Hiếu. Nhưng cuối cùng do bệnh nặng, anh đã không qua khỏi. Được biết, lễ tang của nghệ sĩ Trung Hiếu diễn ra lúc 15h ngày 6/2.

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Gia đình công bố cáo phó và lễ tang của cố nghệ sĩ Mai Trung Hiếu

Nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu sinh năm 1992 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh biểu diễn sân khấu từ năm 4 tuổi. Từ năm 2006 - 2012 anh đi du học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc. Trước khi qua đời, anh là diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, TP.HCM.

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Nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu thuở sinh thời là một tài năng trẻ của làng múa Việt - Ảnh: Internet

Lúc sinh thời, Trung Hiếu là một nghệ sĩ múa nổi tiếng có tài, tính cách dễ thương, được rất nhiều đồng nghiệp yêu mến. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng Hiếu đã mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá: giải Nhất Liên hoan Múa dân tộc toàn quốc năm 2000 (khi mới 8 tuổi), giải Ba cuộc thi múa Đào Lý Bôi toàn Trung Quốc năm 2009 tại Trung Quốc (khi mới 17 tuổi), Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009…

Ngoài ra, anh còn nhận bằng khen của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam dành cho diễn viên trẻ đoạt giải múa quốc tế, giải Nhì cuộc thi múa quốc tế Seoul năm 2018 tại Hàn Quốc, nhận đề cử Top 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2018. Anh từng lưu diễn tại Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Mỹ, Đức...

Xót xa trước tin nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu đột ngột qua đời ở tuổi 29

Xót xa trước tin nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu đột ngột qua đời ở tuổi 29

Mọi người vô cùng bàng hoàng, tiếc thương trước thông tin nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu vừa qua đời.

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