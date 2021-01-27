NSND Trung Kiên - bố ruột nhạc sĩ Quốc Trung đã vĩnh biệt cõi đời vào sáng 27/1 tại Hà Nội do tuổi già sức yếu.

Thông tin NSND Trung Kiên qua đời khiến làng giải trí Việt nhuốm màu tang thương. Được biết, ông mất vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 82 tuổi. Khoảng 1 tháng trước khi mất, cố nghệ sĩ bị tai biến mạch máu não.

Mới đây, nhạc sĩ Quốc Trung - con trai NSND Trung Kiên đã có chia sẻ đầu tiên khi bố qua đời. Anh gửi lời vĩnh biệt đấng sinh thành và bày tỏ lòng biết ơn với ông.

Nhạc sĩ Quốc Trung bên đấng sinh thành lúc ông còn sống - Ảnh: FB

Bài viết của nhạc sĩ Quốc Trung về bố đã khiến nhiều người xúc động: "Cảm ơn bố đã mang con đến cuộc đời này. Cảm ơn bố đã dành cho con và hai cháu Thiện Thanh, Đăng Quang một tình yêu vô bờ bến.

Nguyện vọng vun đắp hạnh phúc cho Xíu (ca sĩ Thiện Thanh - PV) của bố đã được thực hiện, để bố yên tâm lên một hành trình mới.

Bố đã có cuộc đời đẹp mà con tự hào được là một phần trong đó. Sau này, ở một nơi nào đó, con ước được gặp lại bố, để gọi bố yêu quý của con một lần nữa. Chào bố!".

Hiện tại, gia đình vẫn chưa đăng tải cáo phó của NSND Trung Kiên. Tuy nhiên theo một số thông tin, gia đình sẽ tổ chức lễ tang vào cuối tuần này.

NSND Trung Kiên qua đời là sự mất mát lớn của nền âm nhạc nước nhà - Ảnh: Internet

NSND Trung Kiên tên đầy đủ là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1939 tại Thái Bình. Ông là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và dòng nhạc đỏ, thính phòng nói riêng. Những nhạc phẩm bất hủ từng được nam nghệ sĩ thể hiện như: Đất nước trọn niềm vui, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Quà tháng năm dâng Người, Bài ca Trường Sơn, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người...

Dòng tâm sự đầy xót xa của chồng ca sĩ Chi Pi khi vợ mất đột ngột vì tai nạn ở tuổi 32 Thông tin ca sĩ Chi Pi (tên thật là Nguyễn Thị Bích Chi) qua đời được đăng tải rầm rộ khiến mọi người vô cùng xót thương.

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