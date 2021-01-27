Trên đường đi diễn về bằng xe máy, ca sĩ Chi Pi (tên thật Nguyễn Thị Bích Chi) đã gặp tai nạn giao thông và tử vong.

Theo một nguồn tin, ca sĩ Chi Pi qua đời vào tối 24/1 khi đang trên đường đi làm về bằng xe máy. Cô mất ngay tại chỗ vì va chạm với xe ben ở khu vực Định Quán, Đồng Nai. Lúc xảy ra tai nạn, nữ ca sĩ đi cùng một người bạn. Được biết, người này bị thương nhẹ hiện đã được bệnh viện cho về nhà, nhưng vẫn phải ngồi xe lăn.

Ca sĩ Chi Pi mất vì tai nạn giao thông, hưởng dương 32 tuổi - Ảnh: Internet

Chồng ca sĩ Chi Pi xác nhận thông tin vợ qua đời với truyền thông. Anh cho biết sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội của vợ quá cố.

Chồng cố ca sĩ đau xót trước sự ra đi đột ngột của vợ: "24/9/2018 mình yêu nhau, 21/7/2019 mình cưới nhau, 24/1/2021 em rời xa anh, em về với đất mẹ ngàn thu. Duyên số của anh và em đến đây là hết.

Ở nơi đó sẽ không còn đau khổ buồn phiền nữa đâu em. Ở nơi đó nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé vợ của anh, vì không có anh đi bên cạnh em nữa... Rồi anh tin mình sẽ lại gặp nhau và yêu nhau ở một nơi khác, vĩnh biệt vợ".

Lễ tang ca sĩ Chi Pi được gia đình tổ chức vào ngày 25/1. Đến chiều 26/1, người thân đưa linh cữu về an táng tại nghĩa trang Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Hình ảnh ca sĩ Chi Pi lúc sinh thời - Ảnh: Internet

Ca sĩ Chi Pi tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bích Chi, sinh năm 1989 tại Bình Thuận. Cô là ca sĩ tự do chuyên dòng nhạc sôi động, thường đi diễn ở hội chợ, đám cưới khu vực TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

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