Vốn là người có suy nghĩ cùng lối sống hiện đại, ca nương Kiều Anh không kiêng cữ mà thoải mái ra ngoài dù sinh con chưa lâu.

Mới đây, ca nương Kiều Anh gây chú ý khi chia sẻ về chuyện ở cữ sau sinh khi nhận được câu hỏi từ dân mạng. Khác với nhiều chị em, cô nàng không kiêng cữ nhiều mà thoải mái ra ngoài mua sắm, lo công việc chỉ sau thời gian ngắn sinh con. Điều này đã khiến con dâu cô Hiệu phó Văn Thùy Dương bị các bà, các mẹ la mắng. Dù vậy, Kiều Anh vẫn giữ nguyên quan điểm cá nhân về chuyện kiêng cữ sau sinh.

Ca nương Kiều Anh nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh: FB

Phản bác lại quan điểm không ở cữ sẽ chịu hậu quả nặng nề về sau, Kiều Anh cho rằng:"Bị các bà các mẹ "chửi" ngày này qua tháng nọ vì lông nhông đi ra ngoài hoài chứ không ở nhà. Tôi nể vô cùng các chị em ở cữ kiên trì đó ạ. Nhiều việc thực sự không thể ở nhà được í.

Ai cũng kêu sau này sẽ phải lãnh hậu quả. Cơ mà ai có thể giải thích hộ Kiều quan niệm đẻ không kiêng phải đợi đến tận 40 - 50 tuổi mới lãnh hậu quả được không ạ? Tại sao vài chục năm sau mới ảnh hưởng là thế nào? Vài chục năm trôi qua quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe chứ sao chắc chắn là do đẻ không kiêng nhỉ”.

Bà mẹ 2 con bàn về chuyện kiêng cữ sau sinh - Ảnh: Internet

Năm 2017, ca nương Kiều Anh hạ sinh con đầu lòng với ông xã Văn Quỳnh - Ảnh: Internet

Tháng 12/2020, ca nương Kiều Anh thông báo vừa hạ sinh con thứ 2 thành công khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó, con giấu kín mọi thông tin bầu bí. Sinh con chưa lâu, chân dài này đã thoải mái khoe ảnh bế con đi mua sắm, dạo chơi khắp nơi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chui-vi-khong-kieng-cu-sau-sinh-ca-nuong-kieu-anh-len-tieng-dap-tra-394361.html