Vẻ kháu khỉnh của cặp song sinh nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo, giống nhau đến không nhận ra

Hậu trường 26/01/2021 16:20

2 nhóc tỳ song sinh nhà Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành giống nhau đến mức khó phân biệt đâu là anh, đâu là em.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Phúc Thành, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sống khép kín hơn. Cô rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với công chúng, hình ảnh đời tư cũng được hạn chế đăng tải.

Thế nhưng sau khi cặp quý tử song sinh chào đời, nàng hậu lại cởi mở hơn. Đặng Thu Thảo chăm khoe ảnh 2 thiên thần nhí lên mạng và nhận được những lời khen nức nở. Qua hình ảnh có thể thấy, cặp quý tử nhà Hoa hậu Đại dương 2014 rất bụ bẫm và đáng yêu.

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Từng sống khá kín tiếng, nhưng giờ đây, Đặng Thu Thảo được mệnh danh là 'bà mẹ nghiện con' khi trang cá nhân ngập tràn ảnh 2 quý tử - Ảnh: FB
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Nhóc tỳ nhà doanh nhân Phúc Thành có tên thân mật là Andy và Tony. 2 bé được nhận xét giống nhau như đúc - Ảnh: FB
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Nàng hậu được khen chăm con 'mát tay' khi 2 nhóc tỳ ngày càng mũm mĩm và đáng yêu - Ảnh: FB

Hơn 5 tháng tuổi, các con trai Đặng Thu Thảo giống nhau như đúc. Nàng hậu từng hài hước tiết lộ, doanh nhân Phúc Thành cũng không nhận ra đâu là anh, đâu là em.

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Ảnh cận mặt 2 quý tử nhà Hoa hậu Đại dương 2014 - Ảnh: FB
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Hình ảnh bình dị của vợ chồng nàng hậu trong ngày đầy tháng 2 con - Ảnh: FB

Đặng Thu Thảo sinh năm 1995 tại Cần Thơ, đăng quang Hoa hậu Đại dương năm 2014. Cuối năm 2018, cô nàng lên xe hoa với doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm hẹn hò. Tháng 8 năm ngoái, vợ chồng cô đón 2 con trai đầu lòng tại An Giang. Sau khi kết hôn và có con, Đặng Thu Thảo gần như vắng bóng tại các sự kiện của Vbiz. Cô tập trung vun vén tổ ấm riêng, chăm sóc chồng con và phụ công việc kinh doanh của gia đình.

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