Vẻ kháu khỉnh của cặp song sinh nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo, giống nhau đến không nhận ra

Sau khi kết hôn với doanh nhân Phúc Thành, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sống khép kín hơn. Cô rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với công chúng, hình ảnh đời tư cũng được hạn chế đăng tải.

Thế nhưng sau khi cặp quý tử song sinh chào đời, nàng hậu lại cởi mở hơn. Đặng Thu Thảo chăm khoe ảnh 2 thiên thần nhí lên mạng và nhận được những lời khen nức nở. Qua hình ảnh có thể thấy, cặp quý tử nhà Hoa hậu Đại dương 2014 rất bụ bẫm và đáng yêu.