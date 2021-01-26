Khắc Việt lần đầu khoe cận mặt 2 con song sinh, mọi người khen nức nở 'giống bố như đúc'

Sau thời gian giấu kín, ca sĩ Khắc Việt nhận được nhiều lời chúc mừng khi lần đầu khoe cận mặt cặp song sinh 1 trai 1 gái lên mạng.

Mới đây, ca sĩ Khắc Việt công khai hình ảnh của 2 con song sinh. Sau 3 tháng được lên chức ba, đây là lần đầu tiên giọng ca "Yêu lại từ đầu" khoe cận mặt hai thiên thần nhí cũng như tên thật của các con.

Khắc Việt hài hước chia sẻ: "Anh em con xin chào các cô chú, các bác ạ. Các con đã được 3 tháng tuổi rồi ạ, nên bố mẹ con cho bọn con lên Facebook chơi chào các bác.

Con tên là Nguyễn Khắc Việt Dũng (Nick Yahoo là Dừa). Em con tên Nguyễn Thảo Linh (Nick Yahoo là Đu Đủ). Add nick và làm quen với bọn con qua bố mẹ con nhé".

'Tan chảy' trước vẻ đáng yêu của 2 bé Việt Dũng và Thảo Linh - Ảnh: FB

Ngay khi được ba cho lên sóng, cặp song sinh nhà Khắc Việt đã chiếm trọn tình cảm yêu mến của mọi người. Những khoảnh khắc đáng yêu của 2 bé nhận được nhiều lời khen của mọi người.

Khắc Việt khoe 2 con song sinh bụ bẫm - Ảnh: FB

Qua ảnh có thể thấy, cặp song sinh nhà Khắc Việt "trộm vía" rất bụ bẫm dù chỉ mới 3 tháng tuổi. 2 bé sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm, làn da trắng và được nhận xét có nhiều nét giống ba. Không chỉ dân mạng, mà Thảo Bebe - vợ Khắc Việt cũng thừa nhận mình "đẻ thuê" khi để lại bình luận: "Giống bố như đúc bạn ạ".

Nhan sắc rạng ngời của Thảo Bebe sau 3 tháng sinh con - Ảnh: FB

Tháng 10/2020, Khắc Việt và Thảo Bebe đón cặp song sinh 1 trai 1 gái. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng vợ chồng nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc khi gia đình "đủ nếp đủ tẻ".

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