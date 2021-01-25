Sinh con chưa lâu, vợ Cường Đô la được chồng cưng chiều hết nấc, mua tặng siêu xe hơn 10 tỷ

Hậu trường 25/01/2021 16:47

Cường Đô la được khen nức nở là "ông chồng của năm" khi mua siêu xe "khủng" tặng bà xã Đàm Thu Trang.

Mới đây, Cường Đô la gây bão mạng khi chia sẻ hình ảnh chiếc siêu xe có giá trị "khủng". Được biết, đây là món quà chàng doanh nhân phố núi lựa chọn để dành tặng bà xã. Anh phải đợi suốt 6 tháng để mua được màu ưng ý nhất.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết: "Xứng đáng để đợi hơn 6 tháng để chọn được đúng màu vợ thích".

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Siêu xe đắt tiền vừa được Cường Đô la mua tặng vợ - Ảnh: FB

Cường Đô la khiến nhiều chị em "tròn mắt" ghen tỵ với Đàm Thu Trang vì được chồng yêu chiều hết mực. Theo một số thông tin, giá khởi điểm của chiếc siêu xe này tại Việt Nam lên đến hơn 10 tỷ đồng và điểm đặc biệt nhất là màu sơn. Không chỉ độc nhất Việt Nam hiện nay, màu sơn này cũng hiếm tìm được ở nước ngoài.

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Anh được khen là ông bố tuyệt vời vì biết cách chăm sóc 2 con - Ảnh: FB

Qua đây có thể thấy Cường Đô la yêu chiều bà xã đến mức nào. Dưới phần bình luận, Đàm Thu Trang thích thú: "Mình cảm ơn bạn, năm nay hời quá đây này". Cô bạn thân Diệp Lâm Anh cũng phải thốt lên: "Chiều vợ nhất Việt Nam, không ai đọ lại anh tui".

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Hình ảnh tại gara nhà 'đại gia phố núi'...
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... anh từng khiến mọi người trầm trồ khi sở hữu nhiều siêu xe có giá trị - Ảnh: Internet

Cường Đô la là một tay chơi siêu xe nổi tiếng tại Việt Nam. Trước đó, chàng doanh nhân họ Nguyễn từng khiến công chúng một phen trầm trồ khi khoe gara chứa nhiều siêu xe đắt tiền, đủ màu sắc.

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