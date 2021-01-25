Dù được mọi người khuyên nên về Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật, nhưng cựu siêu mẫu Ngọc Quyên vẫn muốn sống tại Mỹ vì con trai.

Ngọc Quyên từng là một gương mặt sáng giá của làng mẫu Việt. Thế nhưng vào năm 2014, cô quyết định kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Những tưởng Ngọc Quyên sẽ có được hạnh phúc ấm êm nơi xứ người, nhưng 4 năm sau, cô chính thức công khai ly hôn chồng bác sĩ.



Con trai là động lực lớn nhất để cô cố gắng làm việc - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Quyên bước vào cuộc sống mẹ đơn thân kín tiếng. Cô tất bật làm việc để hai mẹ con có cuộc sống sung túc tại Mỹ. Dù được mọi người khuyên nên về Việt Nam sống, nhưng vì con trai cô vẫn một mình bươn chải nơi xứ người.

Ngọc Quyên dành nhiều thời gian chăm sóc quý tử - Ảnh: FB

Chia sẻ mới nhất của Ngọc Quyên về cuộc sống tại Mỹ: "Em là tình yêu duy nhất để thuyền mẹ ra khơi. Người ta thường nhìn về quá khứ để bị dằn vặt, mẹ đánh đổi tất cả một xu cuối cùng để được bên con. Đôi lần mẹ cũng tự hỏi bao nhiêu tủi nhục, nước mắt tiếc nuối để nhận lại sự cô độc, một mình, có đáng không.

Nhiều người hỏi sao không về Việt Nam mà làm ăn, không ai biết em đang khó khăn những gì. Nó không thuộc về tiền bạc tài chính mà là vì con. Em đánh đổi mãi mới có cục vàng nhỏ xíu này nên cứ thế tay quẹt quẹt lại bước đi. Không mong gì ngoài một ngày nhìn thấy con cất cánh, đó là lúc nhiệm vụ mẹ hoàn thành. Thương con, buổi sáng 2021 đầy cảm xúc".

Ngọc Quyên ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh: FB

Hiện tại, Ngọc Quyên đang kinh doanh online tại Mỹ. Tuy nhiên thời gian gần đây, vì dịch bệnh Covid-19 nên công việc của cô cũng gặp không ít khó khăn.

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