Vân Sơn lên tiếng tiết lộ tình trạng sức khỏe của MC Việt Thảo và Bảo Liêm

Danh hài Vân Sơn vừa lên tiếng cho biết tình trạng sức khỏe của MC Việt Thảo, Bảo Liêm đang rất tốt.
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Vừa qua, trên trang cá nhân, danh hài Vân Sơn gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp chung với MC Việt Thảo, Bảo Liêm. Thời gian gần đây, anh liên tục nhận được nhiều lời hỏi thăm từ khán giả khắp nơi về sức khỏe của các đồng nghiệp tại Mỹ. Bởi vậy trong bài viết này, nam nghệ sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của MC Việt Thảo, Bảo Liêm đang rất ổn để mọi người yên tâm.
Vân Sơn cho biết: "Kính thưa bà con cô bác, dì dượng bên vợ, cậu mợ bên chồng cùng với mấy em nhỏ còn bông trên tay. Hổm rày nhiều fan cứng, fan cuồng của anh Việt Thảo tràn qua Fanpage của Vân Sơn hỏi thăm sức khỏe anh Việt Thảo hôm nay Vân Sơn xin được chính thức trả lời là... anh Việt Thảo, Vân Sơn và Bảo Liêm sức khỏe ok...".
Nam nghệ sĩ hài còn khiến dân mạng bật cười khi khéo chọc ghẹo: "Chỉ có danh ca Trường Vũ là không ổn vì sau một năm chống dịch ở nhà với vợ đang bị ói lâm sàng! Ai có thuốc trị xin cho biết".
Cách đây ít ngày, làng giải trí Việt chấn động khi xuất hiện tin đồn MC Việt Thảo bị đột quỵ, vỡ mạch máu não. Khán giả trong và ngoài nước vô cùng hoang mang vì trước đó không lâu, danh hài Chí Tài, ca sĩ Vân Quang Long cũng đột ngột qua đời vì căn bệnh này.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã liên hệ với bà xã của Việt Thảo và cho biết tình trạng sức khỏe của nam MC đang rất tốt, không hề có chuyện bị đột quỵ.