Sau ồn ào ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng của con gái, mong ba bé có trách nhiệm

Hậu trường 25/01/2021 14:52

Vợ cũ Hoàng Anh - Quỳnh Như vừa livestream chia sẻ về tình trạng của bé Nu. Cô mong ba con gái có thể san sẻ trách nhiệm.

Vừa qua, Quỳnh Như đã livestream chia sẻ về bé Nu - con gái chung với diễn viên Hoàng Anh. Cô cho biết, ồn ào ly hôn khiến cuộc sống của mình và gia đình bị ảnh hưởng. Dù vậy, bà mẹ đơn thân vẫn cố gắng lấy lại cân bằng và lo cho con gái.

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Quỳnh Như livestream nói về con gái - Ảnh: Internet

Qua đây, vợ cũ Hoàng Anh cho biết con gái hơi nhút nhát và chậm hơn những đứa trẻ khác. Quỳnh Như mong ba của bé sẽ phụ giúp và có trách nhiệm vì đó là con chung.

Cô nói: "Dù con ngoan, hiểu chuyện nhưng hơi nhút nhát và chậm hơn những đứa bé khác. Như không mong điều gì, chỉ mong sự san sẻ, phụ giúp gì đó từ ba bé Nu vì đây là con chung. Ba bé có thể làm điều gì đó để giúp đỡ tinh thần cho bé, bé không thể thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Như mọi người thấy bây giờ bé Nu đáng thương nhất".

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Thời gian gần đây, cô rất chăm khoe ảnh đưa con gái đi chơi - Ảnh: FB

Vợ cũ Hoàng Anh tiếp tục: "Mình chỉ cần 'ai đó' phụ giúp mình chút nào đó chứ không phải vật chất, kinh tế nữa. Phụ giúp phần tinh thần, hỗ trợ giùm lúc mình đi làm để bé có được tình thương của gia đình, đặc biệt là ba và mẹ.

Mình chỉ mong 'ai đó' hiểu được những gì mình đang nghĩ, còn mâu thuẫn hãy gạt qua một bên. Hãy vì bé Nu mà gạt hết cái tôi, gạt hết những xung đột để cùng nhau đồng lòng chăm sóc cho con".

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Hoàng Anh bên vợ con lúc mới sang Mỹ định cư - Ảnh: FB

Quỳnh Như và Hoàng Anh kết hôn vào năm 2017. Thời điểm đó, cặp đôi nhận về nhiều ý kiến thiếu tích cực từ dân mạng vì cho rằng họ không xứng đôi. Lúc này, nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã thể hiện thái độ gay gắt khi đứng ra bảo vệ vợ. Tuy nhiên sau thời gian chung sống, cặp đôi có nhiều mâu thuẫn và quyết định ly hôn.

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