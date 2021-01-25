Hơn 1 năm sau ly hôn, Ngọc Lan nhận định thế này về đàn ông khiến chị em gật đầu lia lịa

Sau khi ly hôn, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.
- Ngọc Quyên nói về cuộc sống hậu ly hôn: 'Mẹ đánh đổi một xu cuối cùng để được bên con'
- Bầu bí sắp 'vỡ chum', Bảo Thanh vẫn thon gọn và trẻ trung xinh đẹp đến bất ngờ
Xinh đẹp và tài năng, Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Với lối diễn tự nhiên, cô được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất.
Thành công rực rỡ trong công việc, nhưng đường tình duyên của diễn viên Ngọc Lan lại gặp nhiều trắc trở. Cuối năm 2019, mỹ nhân phim "Luật trời" công khai chuyện ly hôn Thanh Bình khiến công chúng tiếc nuối. Bởi trước đó, cặp đôi đã có 3 năm hôn nhân viên mãn và có "trái ngọt" là một cậu con trai chung.
Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Lan bước vào cuộc sống mẹ đơn thân. Cô nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống, tập trung cho sự nghiệp và con trai Louis. Trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân cũng chăm đăng ảnh về cuộc sống để mọi người theo dõi.
Mới đây, vợ cũ Thanh Bình gây chú ý khi triết lý về đàn ông. Cô nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi cho rằng: "Tiếng thở dài của phụ nữ là thước đo sự... bất lực của người đàn ông bên cạnh họ. Bản lĩnh của phụ nữ là thước đo sự... yếu ớt của người đàn ông bên cạnh họ. Nỗi buồn của phụ nữ là thước đo sự... vô tâm của người đàn ông bên cạnh họ. Hạnh phúc của phụ nữ là thước đo sự tử tế của người đàn ông bên cạnh họ. Nụ cười của phụ nữ là thước đo sự... hài hước của người đàn ông bên cạnh họ".
Sau ly hôn, Ngọc Lan chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Cô được khen ngày càng trẻ trung và gợi cảm. Tuy nhiên, vợ cũ Thanh Bình hiện vẫn đi về lẻ bóng.