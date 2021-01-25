Hơn 1 năm sau ly hôn, Ngọc Lan nhận định thế này về đàn ông khiến chị em gật đầu lia lịa

Hậu trường 25/01/2021 15:43

Sau khi ly hôn, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Xinh đẹp và tài năng, Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Với lối diễn tự nhiên, cô được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất.

Thành công rực rỡ trong công việc, nhưng đường tình duyên của diễn viên Ngọc Lan lại gặp nhiều trắc trở. Cuối năm 2019, mỹ nhân phim "Luật trời" công khai chuyện ly hôn Thanh Bình khiến công chúng tiếc nuối. Bởi trước đó, cặp đôi đã có 3 năm hôn nhân viên mãn và có "trái ngọt" là một cậu con trai chung.

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Sau 1 năm hoạt động tích cực, Ngọc Lan vừa giành giải 'Nữ ngôi sao phim ảnh của năm' - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Lan bước vào cuộc sống mẹ đơn thân. Cô nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống, tập trung cho sự nghiệp và con trai Louis. Trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân cũng chăm đăng ảnh về cuộc sống để mọi người theo dõi.

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Vóc dáng nuột nà của bà mẹ 1 con khiến chị em trầm trồ - Ảnh: FB

Mới đây, vợ cũ Thanh Bình gây chú ý khi triết lý về đàn ông. Cô nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi cho rằng: "Tiếng thở dài của phụ nữ là thước đo sự... bất lực của người đàn ông bên cạnh họ. Bản lĩnh của phụ nữ là thước đo sự... yếu ớt của người đàn ông bên cạnh họ. Nỗi buồn của phụ nữ là thước đo sự... vô tâm của người đàn ông bên cạnh họ. Hạnh phúc của phụ nữ là thước đo sự tử tế của người đàn ông bên cạnh họ. Nụ cười của phụ nữ là thước đo sự... hài hước của người đàn ông bên cạnh họ".

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Dù bận rộn, cô vẫn luôn dành sự quan tâm chu đáo nhất cho con trai - Ảnh: FB

Sau ly hôn, Ngọc Lan chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Cô được khen ngày càng trẻ trung và gợi cảm. Tuy nhiên, vợ cũ Thanh Bình hiện vẫn đi về lẻ bóng.

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Sau ồn ào ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng của con gái, mong ba bé có trách nhiệm

Vợ cũ Hoàng Anh - Quỳnh Như vừa livestream chia sẻ về tình trạng của bé Nu. Cô mong ba con gái có thể san sẻ trách nhiệm.

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