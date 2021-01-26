Hồng Nhung khoe ảnh 'tình bể bình' bên bạn trai Tây khi đến dự đám cưới con gái Thanh Lam

Hậu trường 26/01/2021 15:07

Hồng Nhung là một trong những nghệ sĩ được mời đến tham dự hôn lễ của Thiện Thanh - con gái ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung.

Trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung vừa chia sẻ hình ảnh tay trong tay với bạn trai Tây Gerhard Heusch khi đến dự đám cưới Thiện Thanh. Được biết, tiệc cưới của con gái Thanh Lam và Quốc Trung diễn ra vào tối 25/1 tại Hà Nội. "Cô Bống" và bạn trai đã bay từ Đà Lạt ra Hà Nội để chúc mừng hôn lễ và đang chuẩn bị vào lại TPHCM.

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Hồng Nhung cùng bạn trai đến chúc mừng hôn lễ của Thiện Thanh - Ảnh: FB

Hồng Nhung chia sẻ: "Các bác xúng xính đi dự lễ cưới của con gái rượu bố Quốc Trung, mẹ Thanh Lam! Khi các con trưởng thành là khi các phụ huynh bước vào nửa thứ hai của cuộc đời. Thấy các con hạnh phúc là thấy được vui lây! Chúc phúc!".

Được biết, chồng của con gái Thanh Lam tên Thăng Long, là một thầy giáo dạy nhạc và cũng là ca sĩ hát nhạc thính phòng. Cặp đôi có 2 năm tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân và được gia đình 2 bên ủng hộ.

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Hình ảnh trong hôn lễ của con gái Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, diva Hồng Nhung nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Thời gian gần đây, bà mẹ đơn thân thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" bên bạn trai ngoại quốc.

Được biết, người yêu mới của Hồng Nhung là một kiến trúc sư nổi tiếng, sống và làm việc tại Mỹ. Cả hai là bạn từ lâu, nhưng mối quan hệ trở nên thân thiết hơn sau nửa năm Hồng Nhung bị kẹt ở Mỹ cùng các con vì dịch bệnh Covid-19.

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Từ khóa:   diva Hồng Nhung bạn trai Hồng Nhung con gái Thanh Lam kết hôn

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