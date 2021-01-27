MC Thảo Vân gặp sự cố 'dở khóc dở cười' khi ghi hình Táo Quân

Hậu trường 27/01/2021 13:51

MC Thảo Vân khiến mọi người không nhịn được cười khi kể lại sự cố hài hước trong buổi ghi hình Táo Quân.

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân khiến mọi người thích thú khi chia sẻ lại sự cố trong buổi ghi hình Táo Quân 2021. Theo đó, vì sơ suất khi chuẩn bị trang phục, cô đã mang nhầm 2 chiếc giày khác nhau đến trường quay. Khi phát hiện ra, Thảo Vân đành "chữa cháy" bằng cách đi chân đất và kiễng chân lên khi dẫn.

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MC Thảo Vân khoe ảnh mặc áo dài khi ghi hình Táo Quân. Cô được khen nhan sắc ngày càng mặn mà ở tuổi ngoài 50 - Ảnh: FB

Thảo Vân kể lại: "Hôm nay tôi xinh nhỉ các cụ nhỉ, hoá trang mới sơ sơ thôi đấy, vì phần chính của tôi là cuối tận cùng chương trình cơ!

Nhưng điều tôi muốn nói là đôi giày cao gót kia kìa, tôi đã mang 2 cái cùng bên phải đi, ung dung đến sát giờ mới mang giày ra xỏ... và phần chào đầu tôi đã phải đi chân đất rồi kiễng chân lên.

Chắc khán giả không phát hiện ra đâu nhỉ, ngoài cảm giác hình như cô ấy hơi lùn so với áo!".

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Thảo Vân khiến dân mạng cười muốn 'té ghế' khi chia sẻ ảnh mang 2 chiếc giày khác nhau đến buổi ghi hình chương trình Táo Quân 2021 - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất đông đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận về sự cố của nữ MC. Tuy nhiên, thay vì chia sẻ, nhiều ý kiến lại chọc ghẹo bà mẹ đơn thân.

Ca sĩ Thanh Thanh Hiền bày tỏ: "Buồn cười quá nhỉ... có duyên ghê cơ". Dân mạng chọc ghẹo: "Bà Vân còn nhớ mang giày theo là ngon rồi ạ", "Ôi Vân ơi, em làm chị cười chảy nước mắt", "Có dấu hiệu của người có tý tuổi chị nhỉ"...

Từ khóa:   Thảo Vân Táo Quân 2021 Thanh Thanh Hiền

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