Thông tin này đã được chồng của Chi Pi xác nhận với truyền thông. Được biết, sau lễ tang, thi hài đã được người thân đưa về nghĩa trang Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận an táng vào chiều qua (26/1).

Được biết, ca sĩ Chi Pi qua đời vào lúc 22h48 ngày 24/1 vì tai nạn giao thông. Khi đang trên đường đi làm về bằng xe máy đến khu vực Định Quán, Đồng Nai, nữ ca sĩ va chạm với xe ben và mất ngay tại chỗ. Người bạn đi cùng với cô là một MC may mắn thoát chết.

Trên trang cá nhân, chồng Chi Pi bày tỏ nỗi đau mất vợ: "Chỉ còn là kí ức. Chỉ còn là kỉ niệm, chồng sẽ nhớ về vợ yêu của chồng rất rất nhiều.

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Chi Pi ở độ tuổi còn quá trẻ khiến người thân, đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Còn lâu lắm anh mới tạm quên được nỗi đau này. Thế giới của anh gần như sụp đổ khi không còn vợ yêu bên cạnh. Sau này cho đến hết cuộc đời của anh, sẽ không còn ai yêu anh như em, thương anh như em, chăm lo từng chút một cho anh như em.

Không còn ai cằn nhằn mỗi khi anh bấm điện thoại. Vợ yêu ơi chồng cố gắng lo cho vợ xong xuôi rồi thì chuyện gì đến cứ đến. Không còn em anh như cái xác không hồn, bây giờ anh không còn hy vọng, không còn mục tiêu gì để anh phấn đấu nữa.

Phải chi người đang nằm đó là anh thì hay biết mấy, trời ơi sao ông bất công với vợ con như vậy. Vợ con đã đau khổ rất nhiều rồi, con muốn phấn đấu để cho vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sao ông lại cướp vợ con đi, để con lẻ loi trên cuộc đời này như vậy. Trên thế giới này giờ không ai cô độc giống tôi đâu".

Tang lễ của Chi Pi đã được gia đình tổ chức tươm tất - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Chi Pi và chồng Vĩnh Khang kết hôn vào tháng 7/2019. Hạnh phúc chưa lâu thì vợ đột ngột qua đời khiến anh gần như suy sụp. Trước nỗi mất mát quá lớn, mọi người chỉ biết động viên chồng cố ca sĩ bớt đau buồn, giữ gìn sức khỏe để cô an lòng ra đi.