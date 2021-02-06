Xót xa trước tin nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu đột ngột qua đời ở tuổi 29

Hậu trường 06/02/2021 09:07

Mọi người vô cùng bàng hoàng, tiếc thương trước thông tin nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu vừa qua đời.

Thông tin nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu qua đời được truyền thông đăng tải rầm rộ sáng 6/2 khiến công chúng bàng hàng, tiếc thương. Được biết, Trung Hiếu trút hơi thở cuối cùng vào 00h28 phút sáng cùng ngày vì bạo bệnh, hưởng dương 29 tuổi.

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Mai Trung Hiếu qua đời ở tuổi 29 vì bạo bệnh - Ảnh: FB
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Hình ảnh nghệ sĩ múa tài năng Mai Trung Hiếu trên sân khấu - Ảnh: FB

Sự ra đi của nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu ở độ tuổi còn quá trẻ khiến đồng nghiệp và khán giả không ngừng tiếc thương.

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm xót xa: "Hiếu ơi, mọi người đều bàng hoàng khi nghe tin em qua đời. Em đi thanh thản nhé". Dương Triệu Vũ nói lời tiễn biệt: "Em ra đi thanh thản em nhé. Em còn quá trẻ quá tài năng mà phải đi sớm như vậy... thương em... Mai Trung Hiếu. Một dancer thiên tài! Mong em được an nghỉ".

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Dương Triệu Vũ nói lời tiễn biệt - Ảnh: FB
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Võ Hạ Trâm ngỡ ngàng khi nghe tin Mai Trung Hiếu qua đời - Ảnh: FB

Mai Trung Hiếu sinh năm 1992, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ múa trẻ tuổi và tài năng của Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Phan Thiết, Bình Thuận, cố nghệ sĩ bắt đầu biểu diễn từ năm 4 tuổi. Anh từng theo học múa chuyên nghiệp tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) 6 năm. 

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Lễ tang của nghệ sĩ Trung Hiếu diễn ra lúc 15h ngày 6/2 tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: FB

Mai Trung Hiếu từng giành giải Nhất liên hoan múa dân tộc toàn quốc lần thứ I (năm 2000), huy chương vàng tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (năm 2009), giải Nhì cuộc thi Múa quốc tế Seoul lần thứ 15 năm 2018 tại Seoul Hàn Quốc.... Mai Trung Hiếu từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Dương Triệu Vũ, Võ Hạ Trâm, Võ Tấn Phát, Linh Nga...

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