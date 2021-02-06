Chối hết lần này đến lần khác, Hoàng Anh vẫn tung ảnh ‘tình bể bình’ với Thắm Bebe

Hậu trường 06/02/2021 07:07

Đây không phải lần đầu diễn viên Hoàng Anh và người tình tin đồn Thắm Bebe thể hiện cử chỉ thân mật bên nhau.

Chuyện hôn nhân đổ vỡ của diễn viên Hoàng Anh đã khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài. Ngoài chuyện bị vợ Việt kiều tố phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, thiếu trách nhiệm với con gái, anh còn vướng lùm xùm có quan hệ tình cảm với Thắm Bebe. Nhưng trước bão dư luận, cặp đôi nhiều lần lên tiếng phủ nhận.

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Dù phủ nhận chuyện tình cảm, nhưng Hoàng Anh và Thắm Bebe rất chăm đăng ảnh bên nhau - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Hoàng Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên Thắm Bebe. Cặp đôi diện áo dài cùng tông và đứng chụp ảnh vô cùng thân mật. Qua ảnh có thể đoán được, cả hai đang tham gia ghi hình cho một chương trình chào năm mới.

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Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi khi làm việc chung - Ảnh: FB

Gần đây nhất, Thắm Bebe đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho Hoàng Anh trong ngày sinh nhật. Cô còn chi tiền mua quà hàng hiệu cho nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ”.

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Cả hai thoải mái khoác vai khi chụp ảnh - Ảnh: FB

Hoàng Anh là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì năm 2019, nam diễn viên quyết định sang Mỹ đoàn tụ vợ con. Sum họp chưa lâu, cuối năm 2020, Hoàng Anh và Quỳnh Như thông báo "đường ai nấy đi" sau 3 năm kết hôn. 

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Hoàng Anh và Quỳnh Như lúc còn hạnh phúc - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, cặp đôi nhiều lần lời qua tiếng lại. Quỳnh Như tố chồng cũ phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, thiếu trách nhiệm với con và lợi dụng cô để sang Mỹ. Về phía Hoàng Anh, anh cho biết vợ cũ ghen tuông, ngăn cản mình theo đuổi đam mê và không làm tròn trách nhiệm của một người vợ đảm.

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Từ khóa:   Thắm Bebe diễn viên Hoàng Anh diễn viên Hoàng Anh ly hôn

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