Thấy cơ thể bất ổn, Hiền Thục đi khám và 'ngã ngửa' khi nhận kết quả từ 3 bác sĩ đầu ngành

Hậu trường 05/02/2021 18:31

Phát hiện vòng 1 tăng size bất ngờ, ca sĩ Hiền Thục đến bệnh viện khám và nhận về kết quả khó tin.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hiền Thục gây chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện khó tin của bản thân. Theo đó, vì thấy vòng 1 lớn bất thường, giọng ca "Nhật ký của mẹ" quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi được 3 bác sĩ đầu ngành đưa ra kết quả, bà mẹ 1 con không khỏi ngỡ ngàng.

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Ở tuổi 40, Hiền Thục vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng ngời - Ảnh: FB

Hiền Thục chia sẻ: "Để giữ cân nặng như ý và cân bằng các chỉ số sức khỏe, các xét nghiệm tổng quát và tầm soát 6 tháng/lần Thục tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng để có sức trường chay (ăn chay trường - PV) đợt tiếp theo vào tháng Giêng này, Thục cần lên vài cân nữa.

Một dạo tự dưng khuôn ngực to lên trông thấy nên Thục đã tầm soát lại vòng 1. Bác sĩ không cho sinh thiết, nhưng lệnh hội chẩn 3 bác sĩ đầu ngành sau khi chụp rà lại hình ảnh.

Kết quả buồn cười nhất là: Thục an toàn, chỉ có điều Thục dậy thì hơi muộn nên đến lúc vòng 1 nảy nở thôi".

Hiền Thục vốn sở hữu số đo vòng 1 khiêm tốn và được mệnh danh là "mỹ nhân ngực lép". Bởi vậy, quá trình dậy thì muộn này khiến cô không khỏi bật cười.

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Hiền Thục là một trong những mỹ nhân không tuổi của showbiz - Ảnh: FB

Hiền Thục là ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến. Ở tuổi 40, cô được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng mảnh mai. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, bí quyết giữ gìn sắc vóc của cô là ăn chay trường.

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