Ưng Hoàng Phúc về quê thắp hương cho Vân Quang Long, hình ảnh mộ phần sau khi đặt tro cốt được hé lộ

Mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng vợ là người mẫu Kim Cương đã về Đồng Tháp thăm mộ Vân Quang Long.

Dù đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng bạn bè, đồng nghiệp vẫn không ngừng nhắc đến Vân Quang Long. Mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc còn về tận Đồng Tháp thắp hương cho cố ca sĩ. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ hình ảnh khi đến thăm mộ và viết: "Em về thăm ba mẹ và anh". Dưới phần bình luận, nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Có những thứ tình cảm mà chúng ta không cần phải nói ra".

Ưng Hoàng Phúc đến thăm mộ Vân Quang Long tại Đồng Tháp - Ảnh: FB

Người mẫu Kim Cương cũng đi cùng chồng - Ảnh: FB

Ca sĩ Vân Quang Long mất vào ngày 29/12/2020 do đột quỵ tại Mỹ. Vì dịch Covid-19, bạn bè và người thân quyết định hỏa táng thi hài tại Mỹ và mang tro cốt về nước. Tại lễ an táng Vân Quang Long vào tháng 1 vừa qua, Ưng Hoàng Phúc bận việc nên không thể về Đồng Tháp tiễn đồng nghiệp. Bởi vậy, anh và bà xã Kim Cương sắp xếp đến viếng mộ Vân Quang Long trước Tết Nguyên đán.

Ca sĩ Vân Quang Long mất ở tuổi 42 để lại niềm tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả - Ảnh: FB

Ưng Hoàng Phúc cũng tiết lộ sức khỏe của bố mẹ Vân Quang Long những ngày qua tốt hơn trước. Ông bà vô cùng xúc động vì đồng nghiệp, bạn bè vẫn nhớ đến Vân Quang Long.

Hình ảnh một thời của nhóm 1088 khi chưa tan rã - Ảnh: Internet

Ưng Hoàng Phúc và Vân Quang Long có mối quan hệ thân thiết khi cùng hoạt động trong nhóm 1088. Dù sau đó nhóm tan rã, nhưng các thành viên vẫn giữ liên lạc và xem nhau như những tri kỷ.

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