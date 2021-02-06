Chỉ còn 1 ngày nữa là hết cách ly, Quang Minh thức trắng đêm để làm điều này

Hậu trường 06/02/2021 07:50

Nghệ sĩ hài Quang Minh thức trắng đêm để suy nghĩ lại nhiều điều sau khi sắp kết thúc thời gian cách ly tập trung.

Sau khi trở về từ Mỹ, danh hài Quang Minh được cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định. Được biết, đây là lần đầu tiên anh trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán sau hơn 30 năm sang nước ngoài định cư.

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Hình ảnh danh hài Quang Minh tại nơi cách ly - Ảnh: FB

Hiện nam danh hài đang cách ly tại một khách sạn hạng sang ở quận 1, TP. HCM. Những ngày qua, Quang Minh thường xuyên cập nhật về cuộc sống tại đây. Thời gian đầu anh cảm thấy ngột ngạt, bức bối vì chỉ quanh quẩn trong phòng.

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Căn phòng sang trọng nơi nam danh hài cách ly 14 ngày - Ảnh: FB

Ít phút trước, chồng cũ Hồng Đào vừa đăng tải dòng chia sẻ hào hứng. Nam danh hài hải ngoại thức trắng đêm để suy nghĩ về tình cảm của khán giả, bạn bè đã dành cho mình suốt thời gian qua.

"Yeah Day 14! Ngày chót nè các bạn, ngày mai được về rồi. Mình đã thức trắng đêm nay đó các bạn.

Nhìn lại 14 ngày cách ly. Quang Minh phải công nhận một điều chính là nhờ vào những lời động viên tinh thần của quý khán giả và các bạn xa gần thường xuyên thăm hỏi, có lẽ Quang Minh sẽ không bao giờ quên sẽ giữ mãi trong tim".

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Dòng chia sẻ mới nhất của Quang Minh - Ảnh: FB
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Sau 31 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu anh về Việt Nam đón Tết cổ truyền - Ảnh: FB

Giữa năm 2019, Quang Minh và Hồng Đào khiến làng giải trí Việt chấn động khi thông báo ly hôn sau hơn 30 năm chung sống. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng quan tâm 2 cô con gái Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân.

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