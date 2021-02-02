Thông tin nghệ sĩ Chiêu Linh đã vĩnh biệt cõi đời vì nhồi máu cơ tim khiến mọi người bàng hoàng, tiếc nuối.

Trưa nay (2/2), thông tin nghệ sĩ Chiêu Linh vừa đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim khiến công chúng vô cùng tiếc thương. Theo đó, dù được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h48, hưởng dương 55 tuổi.

Nghệ sĩ Chiêu Linh qua đời ở tuổi 55 - Ảnh: NLD

Nghệ sĩ Chiêu Linh tên thật là Trần Văn Su Ky, sinh năm 1966. Từ nhỏ, cố nghệ sĩ đã có niềm đam mê đặc biệt với cải lương và tích cực tham gia các phong trào đờn ca tài tử. Khi mới 17 tuổi, ông đã được đứng trên sân khấu khi theo các nghệ sĩ cải lương lưu diễn ở các đoàn tỉnh.

Khi nghệ thuật cải lương còn trong thời kỳ huy hoàng, nghệ sĩ Chiêu Linh được rất nhiều khán giả mến mộ, yêu thương bởi giọng ca ngọt ngào. Ông có thời gian gắn bó với các đoàn cải lương: Long Châu, An Giang, Đất Thép, Trần Hữu Trang…

Nghệ sĩ Chiêu Linh trong tạo hình vai Đức Phật Thích Ca - Ảnh: NLD

Những vở diễn đưa tên tuổi của nghệ sĩ Chiêu Linh đến gần hơn với khán giả như: Tiếng thét bên kia sông, Đưa em về quê mẹ, Sông dài, Bài học ngàn vàng, Tấm lòng của biển, Hồn ma báo mộng, Theo Phật xuất gia, Quan âm Diệu Thiện, Đức Phật Thích Ca… Khi nghệ thuật cải lương thoái trào, ông cũng như nhiều tên tuổi cùng thời dần rời xa sân khấu.

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